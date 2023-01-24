Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини

Фінляндія вирішила призупинити переговори щодо вступу до НАТО

Слід поставити на паузу переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо вступу до НАТО, – з такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Фінляндії Пекка Хаавісто. Про це повідомляє Reuters.

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«Необхідний тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і подивимося, де ми опинимося, коли осяде пил після нинішньої ситуації, тому поки що не слід робити жодних висновків», – зазначив він.

Політик вирішив взяти перерву на кілька тижнів на вимогу Анкари після того, як у Стокгольмі пройшла акція зі спаленням Корану біля посольства Туреччини. Раніше влада Туреччини скасувала візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона до Анкари після інциденту зі спаленням Корану.

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Фінляндія вже не виключає, що її вступ до НАТО доведеться завершувати окремо від Швеції, оскільки напруга між Стокгольмом та Анкарою через провокативні акції протесту поглиблюється все більше.

Пекка Хаавісто зазначив, що найкращим варіантом з точки зору безпеки є те, щоби Фінляндія і Швеція разом вступили до Альянсу. Водночас, визнав він, можливо Гельсінкі доведеться задуматися про завершення процесу вступу окремо, якщо ратифікація вступу Швеції буде затягуватися ще тривалий час. При цьому Пекка Хаавісто зазначає, що «займати позицію з цього питання ще рано».

Нагадаємо, тільки дві країни – Угорщина й Туреччина – поки не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Якщо в Угорщини немає якихось конкретних умов, то Анкара має низку претензій, передусім до Швеції, через те, що в країні перебуває чимало політичних опонентів турецької влади та курдських активістів, і вимагає видачі осіб, яких вважає «терористами».

На думку Пекка Хаавісто, про завершення процедури вступу до НАТО тепер не доводиться говорити щонайменш до виборів у Туреччині, тобто середини травня. Він також повідомив, що Фінляндія, Швеція і Туреччина ведуть перемовини про нову зустріч на початку весни, щоб обговорити ситуацію.

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Нагадаємо, Фінляндія анонсувала 12 пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду.