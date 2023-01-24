Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини

Ірина Глотова
glavcom.ua
Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини
Фінляндія може вступити до НАТО окремо від Швеції
www.eurointegration.com.ua

Фінляндія вирішила призупинити переговори щодо вступу до НАТО

Слід поставити на паузу переговори Фінляндії та Швеції з Туреччиною щодо вступу до НАТО, – з такою пропозицією виступив прем'єр-міністр Фінляндії Пекка Хаавісто. Про це повідомляє Reuters.

«Необхідний тайм-аут, перш ніж ми повернемося до тристоронніх переговорів і подивимося, де ми опинимося, коли осяде пил після нинішньої ситуації, тому поки що не слід робити жодних висновків», – зазначив він.

Політик вирішив взяти перерву на кілька тижнів на вимогу Анкари після того, як у Стокгольмі пройшла акція зі спаленням Корану біля посольства Туреччини. Раніше влада Туреччини скасувала візит глави Міноборони Швеції Пола Йонсона до Анкари після інциденту зі спаленням Корану. 

Фінляндія вже не виключає, що її вступ до НАТО доведеться завершувати окремо від Швеції, оскільки напруга між Стокгольмом та Анкарою через провокативні акції протесту поглиблюється все більше. 

Пекка Хаавісто зазначив, що найкращим варіантом з точки зору безпеки є те, щоби Фінляндія і Швеція разом вступили до Альянсу.  Водночас, визнав він, можливо Гельсінкі доведеться задуматися про завершення процесу вступу окремо, якщо ратифікація вступу Швеції буде затягуватися ще тривалий час. При цьому Пекка Хаавісто зазначає, що «займати позицію з цього питання ще рано». 

Нагадаємо, тільки дві країни – Угорщина й Туреччина – поки не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Якщо в Угорщини немає якихось конкретних умов, то Анкара має низку претензій, передусім до Швеції, через те, що в країні перебуває чимало політичних опонентів турецької влади та курдських активістів, і вимагає видачі осіб, яких вважає «терористами». 

На думку Пекка Хаавісто, про завершення процедури вступу до НАТО тепер не доводиться говорити щонайменш до виборів у Туреччині, тобто середини травня. Він також повідомив, що Фінляндія, Швеція і Туреччина ведуть перемовини про нову зустріч на початку весни, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, Фінляндія анонсувала 12 пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду.

Читайте також: 

Теги: Туреччина переговори влада президент Анкара Угорщина Фінляндія акція Міноборони міністр Швеція відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Вибори» на окупованих територіях України: розсекречено задум Кремля
«Вибори» на окупованих територіях України: розсекречено задум Кремля
Німеччина дозволить Польщі відправити танки Leopard в Україну: названа дата
Німеччина дозволить Польщі відправити танки Leopard в Україну: названа дата
Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини
Фінляндія може зробити тайм-аут у переговорах про НАТО: озвучено причини
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
41K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8906
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
8374
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі
8126
СБУ викликала на допит пропагандистку Медведчука

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту