Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією у Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, американським лідером Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною. Відповідні повідомлення опубліковані у Twitter канцелярії польського президента.
«Продовжується термінова телефонна розмова між президентами Анджеєм Дудою та Джо Байденом», – сказано у повідомленні канцелярії.
При цьому ключові теми їх обговорень поки що залишаються невідомими.
Пізніше у відомстві уточнили, що розмова Дуди з американським лідером завершилася і він зателефонував Зеленському.
«Поспілкувався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста», – прокоментував Зеленський розмову з Дудою.
Також у канцелярії додали, що до цього глава польської держави проводив переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як повідомив сам Столтенберг у Twitter за підсумками розмови, НАТО стежить за ситуацією і члени Альянсу проводять тісні консультації.
«Важливо, щоб усі факти були встановлені», – наголосив він.
Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.
Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.
Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.
Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.
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