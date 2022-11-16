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Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу

Альона Боженко
glavcom.ua
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу
Дуда обговорив ситуацію у Польщі зі Столтенбергом
фото ілюстративне

Столтенберг заявив, що НАТО стежить за ситуацією у Польщі 

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, американським лідером Джо Байденом та президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку з вибухами біля кордону з Україною. Відповідні повідомлення опубліковані у Twitter канцелярії польського президента.

«Продовжується термінова телефонна розмова між президентами Анджеєм Дудою та Джо Байденом», – сказано у повідомленні канцелярії.

При цьому ключові теми їх обговорень поки що залишаються невідомими.

Пізніше у відомстві уточнили, що розмова Дуди з американським лідером завершилася і він зателефонував Зеленському.

«Поспілкувався з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти. Україна, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищені від держави-терориста», – прокоментував Зеленський розмову з Дудою.

Також у канцелярії додали, що до цього глава польської держави проводив переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Як повідомив сам Столтенберг у Twitter за підсумками розмови, НАТО стежить за ситуацією і члени Альянсу проводять тісні консультації.

«Важливо, щоб усі факти були встановлені», – наголосив він.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.

Теги: росія Джозеф Байден Анджей Дуда Володимир Зеленський Єнс Столтенберг переговори

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