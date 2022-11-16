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Вибухи в Польщі. Дуда завтра збере засідання Ради національної безпеки

Альона Боженко
glavcom.ua
Вибухи в Польщі. Дуда завтра збере засідання Ради національної безпеки
Польща підвищує боєздатність військ і не виключає застосування 4 статті НАТО
фото із відкритих джерел

Засідання відбудеться о 12:00

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки. Про це заявив голова кабінету президента Польщі Павел Шрот.

За його словами, засідання відбудеться о 12:00.

Також за інформацією речника польського уряду Пьотр Мюллера, уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху поблизу кордону з Україною.

«З огляду на ситуацію, що склалася, були реалізовані процедури, які передбачені в такій ситуації, в тому числі, серед іншого, щойно ухвалене рішення про підвищення готовності певних бойових, військових частин на території Польщі та про підвищення бойової готовності підрозділів силових структур в нашій країні», – заявив Мюллер.

Мюллер підтвердив, що дві людини загинули в Грубешівському повіті, але офіційно не назвав причину загибелі.

Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору. Зазначимо, що стаття 4 НАТО має на увазі, що «сторони завжди будуть консультуватися один з одним у разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою».

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

 

Теги: росія міністр Анджей Дуда Польша ракета безпека

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