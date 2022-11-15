Російська пропагандистка визнала обстріл Польщі

Симоньян зауважила, що у Польщі ніби-то тепер також з'явилася Бєлгородська область

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян підтвердила обстріл польських територій Росіє. Про це вона написала у Telegram.

Симоньян зауважила, що у Польщі ніби-то тепер також з'явилася Бєлгородська область, у якій лунають вибухи.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.

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Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.