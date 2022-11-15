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«Треба діяти». Зеленський відреагував на падіння ракети у Польщі

Альона Боженко
glavcom.ua
«Треба діяти». Зеленський відреагував на падіння ракети у Польщі
Зеленський прокоментував падіння ракети у Польщі
фото: Офіс президента

Зеленський також звернувся до поляків зі словами підтримки

Президент Володимир Зеленський вважає падіння російської ракети у Польщі «ударом по колективній безпеці».  Про це він повідомив під час відеозвернення.

Гарант назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.

«Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти», – повідомив очільник держави.

Зеленський також звернувся до поляків зі словами підтримки та запевнив, що Україна завжди підставить Польщі дружнє плече.

«Хочу зараз сказати всім нашим польським братам і сестрам... Україна завжди вас підтримає! Вільних людей терор не зламає! Перемога можлива, коли немає страху! У нас із вами немає», – повідомив гарант.

Нагадаємо, в другій половині дня, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Згодом кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Теги: росія Польща обстріл держава Володимир Зеленський Україна ракета

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