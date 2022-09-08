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У Британії розпочалася національна жалоба після смерті королеви Єлизавети II

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Британії розпочалася національна жалоба після смерті королеви Єлизавети II
У Британії оголошений 10-денний траур за королевою Єлизаветою II

Тіло королеви перевезуть до Букінгемського палацу

У Великій Британії у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II розпочався період національної жалоби, яка триватиме десять днів. Новим монархом після її смерті став принц Чарльз. Про це повідомив канал Sky News.

«Після смерті королеви новим монархом відразу став принц Чарльз. Офіційних подробиць про те, що відбудеться найближчими днями, не надходило, але очікується, що королеві буде влаштовано державний похорон, як це заведено в ознаменування смерті монарха», – повідомляє телеканал.

Як очікується, тіло королеви перевезуть до Букінгемського палацу.

Великі спортивні заходи, у тому числі футбольні матчі та матчі з крикету, швидше за все, будуть відкладені.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. «Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – зазначалося у повідомленні. Водночас у дописі повідомлялось, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно» та нині перебуває у своїй резиденції Балморал. За даними британських ЗМІ, до неї у резиденцію приїхали син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. 

Українські політики відреагували на смерть Єлизавети ІІ зворушливими постами. 

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