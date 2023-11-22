Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів
Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.
Сьогодні, 22 листопада, парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну. Про це повідомляє The Sofia Globe.
Ратифікацію підтримали партії:
- ГЕРБ-ОДФ;
- «Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія»;
- «Рух за права і свободи»;
- ITN.
- Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти.
Проголосували 152 людини «за» і 57 проти, тих, хто утримався, не було.
Що отримає Україна
Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.
Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.
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