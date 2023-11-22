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Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів
Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти угоди
фото з відкритих джерел

 Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

Сьогодні, 22 листопада, парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну. Про це повідомляє The Sofia Globe.

Ратифікацію підтримали партії:

  • ГЕРБ-ОДФ;
  • «Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія»;
  • «Рух за права і свободи»;
  • ITN.
  • Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти.

Проголосували 152 людини «за» і 57 проти, тих, хто утримався, не було.

Що отримає Україна

Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Теги: Болгарія озброєння війна

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