Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

Сьогодні, 22 листопада, парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів в Україну. Про це повідомляє The Sofia Globe.

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Ратифікацію підтримали партії:

ГЕРБ-ОДФ;

«Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія»;

«Рух за права і свободи»;

ITN.

Проросійські партії «Взраждане» і Болгарська соціалістична партія виступили проти.

Проголосували 152 людини «за» і 57 проти, тих, хто утримався, не було.

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Що отримає Україна

Угода між Міністерствами послідувала за схваленням болгарським парламентом у липні 2023 року надання додаткової військово-технічної підтримки Україні. Угода передбачає, що Болгарія поставить бронетранспортери та озброєння, а також запасні частини і всі надлишки в МВС.

Раніше повідомлялося, що країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну.