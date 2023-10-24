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Росія створює жіночі снайперські загони для війни проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія створює жіночі снайперські загони для війни проти України
Кандидаткам без досвіду обіцяють місяць підготовки та навчання в окупованому Донецьку
фото: скріншот з відео

Потенційним найманкам пропонують контракт на пів року із зарплатою від $2200

Приватна військова компанія «Редут», підконтрольна Міністерству оборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону «Борз» для участі у війні проти України. Про це пише видання «Важные истории», яке виявило відповідне оголошення у російській соціальній мережі ВКонтакте.

Потенційним найманкам пропонують контракт на пів року із зарплатою від 220 тис. рублів (це близько $2200). Якщо у кандидаток немає навичок поводження зі зброєю, їм обіцяють місяць підготовки та навчання в окупованому Донецьку. За поранення на фронті належить виплата від одного до трьох мільйонів рублів, за смерть – пʼять мільйонів рублів. Після закінчення контракту надається статус ветерана бойових дій.

Журналістки під виглядом кандидаток на вакансію зателефонували до рекрутера батальйону із позивним Веста.

«У нас спочатку не було жінок, були лише чоловіки. Зараз ми вирішили спробувати запровадити жіночий снайперський загін та жіночий загін БПЛА, бо жінки також можуть. Моє завдання як командира загону – довести, що жінки створені не лише для супів та дітей», – розповіла рекрутерка.

Як зʼясувало ЗМІ, публічно про свою участь у «Борз» заявили дві дівчини – Юлія Шеремет із Донецька (позивний Демон) та Наталія Ніконорова з Уралу (Валькірія). Перша розповіла, що навчається на оператора БПЛА та на снайпера, друга є санінструкторкою. Також з ними на одному з відео є дівчина в масці, яка, за її словами, родом із Башкирії. Видання ідентифікувало її як 23-річну Карину Камбарову. Вона воює в підрозділі разом із чоловіком Антоном Борисовим.

Батальйоном «Борз» командує уродженець української Волновахи Дмитро Зіпір із позивним Борз, якого спецслужби України пов'язують із так званим «міністерством держбезпеки» угруповання «ДНР». Спочатку назву «Борз» (у перекладі з чеченської – вовк) мав полк спецпризначення Ічкерії під командуванням Руслана Гелаєва, який воював проти російських військ під час воєн у Чечні.

Нагадаємо, Росія зможе зберігати високий рівень вогневої активності завдяки власному виробництву артилерійських боєприпасів та постачанням їх із Північної Кореї у 2024 році. Проте цей рівень вогневої активності буде помітно нижчим, ніж у 2022 році.

До слова, триває 608-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Теги: снайпер безпілотник окупанти війна

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