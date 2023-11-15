Зеленський розповів, чи може Україна погодитись на «замороження» війни

За наявності політичної волі, Росія може дуже швидко закінчити війну

Україна не може дозволити собі слабкість погодитися на замороження конфлікту з Росією, оскільки це означатиме, що у майбутньому доведеться воювати нинішнім дітям. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам із 11 країн Африки.

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«Заморожений конфлікт – це така сама війна. Це як вулкан, який «спить», але точно прокинеться. Питання часу. Тому ми не можемо дозволити собі патової ситуації – тимчасової слабкості... Якщо це заморожений конфлікт, то ми повинні чесно сказати, що наші діти будуть воювати, або наші онуки. Ми вже втратили дуже багато людей. Чи ми хочемо так жити, знаючи, що будемо ростити дітей, які точно будуть потім воювати? Росія знов прийде, якщо її не поставити на місце», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що війну потрібно закінчити «з повагою, щоб весь світ знав, що той, хто прийшов захопив і вбив, поніс відповідальність».

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При цьому глава держави погоджується, що війну потрібно закінчувати. Водночас він вважає, що справедливе закінчення війни має бути таким, щоб «зло страждало, а не тільки Україна, на яку це зло напало».

Зеленський зауважив, що, за наявності політичної волі, Росія може дуже швидко закінчити війну. Для цього РФ потрібно вивести з України війська.

Нагадаємо, триває 630-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міста Селідове Донецької області та Запоріжжя. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, сім багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.