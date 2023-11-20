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Три країни НАТО готують угоду про розмінування Чорного моря – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Три країни НАТО готують угоду про розмінування Чорного моря – Bloomberg
Заступники міністрів оборони трьох країн зустрінуться в Анкарі в середу, щоб спробувати остаточно узгодити деталі створення підрозділу зі знешкодження морських мін
фото з відкритих джерел

Якщо угоди буде досягнуто, то мінні тральщики стануть першою великою спільною спецоперацією чорноморських союзників з початку повномасштабного вторгнення РФ

Країни-члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія близькі до укладення угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які з'явились внаслідок вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох осіб, знайомих із цим питанням.

Заступники міністрів оборони трьох країн зустрінуться в Анкарі в середу, щоб спробувати остаточно узгодити деталі створення підрозділу зі знешкодження морських мін. Втім, неясно, чи буде підписано остаточну угоду після дводенної зустрічі, сказав один зі співрозмовників. 

Зустріч відбудеться через пару  днів після того, як головком ВМС Туреччини адмірал Еркюмент Татліоглу висловився проти присутності в Чорному морі військово-морських сил інших союзників по НАТО, включно зі США, заявивши, що вони можуть ще більше підігріти напруженість у регіоні.

Як зазначає Bloomberg, якщо угоди буде досягнуто, то мінні тральщики не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною спецоперацією чорноморських союзників з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повдомлялося, що група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії.

Рішення про початок тралення було ухвалено 12 жовтня 2023 року на нараді у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, а 16 жовтня кораблі вже вийшли у море.

Теги: Туреччина Румунія Болгарія Чорне море міни

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