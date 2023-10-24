Світ на межі глобальної війни

Людство стоїть перед споконвічним вибором: що краще – жахливий кінець чи жах без кінця?

Нещодавнє попередження від керівника української розвідки Кирила Буданова про швидке наближення глобальної війни, на жаль, справджується на очах.

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Загострення ситуації на Близькому Сході почало розходитися хвилями по всьому світу. Вночі з четверга на п'ятницю, крім обстрілів території Ізраїлю з боку терористів ХАМАСу та Хезболли, почали додаватися нові гравці і нові провокації.

Кілька ракет та безпілотників було запущено з території Ємену. Вони йшли акваторією Червоного моря в напрямку Ізраїлю і були перехоплені есмінцем США. Дрони запустили хусити, що контролюють столицю Ємену та значну територію країни і є черговою проксі-армією теократичного режиму аятолл в Ірані. Після років громадянської війни вони трохи потіснили просаудитські урядові сили. Ер-Ріяд та Тегеран, за підтримки Пекіну, вірішили відновити діалог та на певний час не загострювати периферійні війни. Хусити підписали чергове перемир’я та вирішили перенацілитися на Ізраїль.

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Хусити вже оголосили мобілізацію на підтримку терористів ХАМАСу у секторі Гази. Доречі, хусити стверджують, що володіють ракетою на рідкому паливі, відомою як «Туфан», яка може мати дальність польоту 1350-1950 км. Ємен та Ізраїль, розділені Саудівською Аравією, знаходяться на відстані близько 1 580 км один від одного в найближчій точці.

Крім того, зазнали обстрілу військові бази США у Сирії та Іраку. Атака в Іраку сталася через кілька годин після того, як у результаті удару по лікарні в Секторі Гази загинули сотні палестинців. Раніше один з лідерів шиїтів Іраку Алі ас-Сістані засудив Ізраїль і закликав світ протистояти «жахливій жорстокості» в Газі. Чітко про свою ворожу до США позицію заявив і глава близької до Ірану групи «Організація Бадр» Хаді Аль-Амірі. Вони закликали до видворення з Іраку американців силою.

У Середземному морі вже курсує дві авіаносні групи США, які влада у Вашингтоні обіцяє застосувати у випадку масштабного нападу на Ізраїль з боку Ірану чи контрольованих ним угруповань в Лівані та Сирії. Водночас лідери Західного світу щоденно їздять до Тель-Авіва, вочевидь, вмовляти керівництво Ізраїлю не піддаватися на провокації та вирішити питання ХАМАСу з максимальною обережністю.

В тому числі, щоб не спровокувати чергову кризу біженців та не дати виправдань агресивним гравцям в регіоні задля повномасштабного нападу на Ізраїль. Який цілком може призвести до тієї самої глобальної війни, про яку попереджає Буданов.

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Це не рахуючи силових протистоянь, які вже спалахують у європейських містах, де мігранти з мусульманського світу проводять акції підтримки терористів.

Станом на зараз ситуація може звалитися в небачену ескалацію будь-якої миті.

І у цієї ситуації простежуються очевидні і неочевидні паралелі з війною росії проти України.

З очевидного – формування нової «вісі зла» з числа росії, Ірану і Північної Кореї фактично завершено. За цілком зрозумілої участі Китаю, який бачить себе головним вигодонабувачем від дій цієї вісі. В Пекіні вважають, що вони зможуть контролювати своїх клієнтів і у випадку “керованого загострення” так розіграють партію, що не лише послаблять Захід, але й звузять для своїх клієнтів коридор для маневру. Іншими словами, китайці вважають, що у підсумку Пхеньян, Тегеран та Москва будуть їх ручними песиками на побігеньках. А світ остаточно поділиться на дві сфери впливу. Але ж все може піти не так як думають у Піднебесній. Їх клієнти можуть загратися і натиснути не ту кнопку.

Сторони активно озброюють одна одну. Вийшло так, що іранські, північнокорейські та російські снаряди летять по позиціях як Збройних сил України, так і Армії оборони Ізраїлю. Хезболла стріляє російськими комплексами «Корнет» по танках ЦАХАЛу, а світові видання пишуть про виявлення зброї Пхеньяну у терористів ХАМАСу. Які також використовують ракети іранського виробництва.

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Неочевидними є події, які передували як нападу росії на Україну, так і нападу терористів і потенційно Ірану на Ізраїль.

Сектор Газа – це така собі «заморожена конфліктна зона», з якою Ізраїль мав свій «Мінськ-2». Влада в Єрусалимі тривалий час проводила політику умиротворення ХАМАСу. Десятки тисяч арабів з цієї території отримували дозволи на роботу в Ізраїлі і щоденно їздили заробляти до єврейської держави. Ізраїль поставляв до Гази світло, воду і паливо. І весь цей час фактично проксі-армія Ірану та еміра Катару, які фінансують ХАМАС готувалася до нападу.

Ізраїль, у свою чергу, поринув у внутрішньополітичні розбірки. В країні ледь не щороку проходили дострокові парламентські вибори. Через дії влади під керівництвом Біньяміна Нетаньяху, обраної на останніх таких виборах, в Ізраїлі почався справжній суспільний розкол, який вилився у масштабні вуличні акції. Політична напруга почала впливати на армію та спецслужби, які також зачепив суспільний розкол.

Зрештою кілька днів тому глава військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва опублікував листа, в якому визнав свою відповідальність за трагедію 7 жовтня. «АМАН під моїм керівництвом зазнав невдачі, не попередивши про напад, що готувався. Ми провалили найважливішу місію», – написав Халіва, додавши, що незважаючи на це, буде воювати до переможного кінця. З подібною заявою виступив і керівник ізраїльської контррозвідки.

І в цьому сенсі напад ХАМАСу подібний до нападу росіян у 2014-му році. Політична картина дуже схожа. І спостерігається разюча відмінність від повномасштабного нападу росіян у 2022 року, про який військова розвідка України знала достеменно і публічно попереджала.

Власне, саме це знання ГУР МО дозволило зламати план загарбників зі швидкого захоплення Києва та встановлення в Україні маріонеткового режиму.

Інша неочевидна подібність полягає у тому, що зараз Ізраїль всіляко стримують західні союзники. Наземна операція в Газі постійно відкладається, як пишуть світові видання, завдяки вмовлянням Вашингтону. Приїздив і канцлер Німеччини, і прем'єр Великої Британії, і ціла низка інших діячів країн НАТО. Меседжі всі подібні.

Точно таким же чином ці ж самі люди намагаються обмежити Україну, наприклад, у застосуванні західної зброї на території росії.

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Проблема полягає в тому, що політика заморожування конфліктів або перетворення їх на конфлікти низької інтенсивності перестає працювати. Блок агресивних держав сформований, а їхні проксі вчиняють все нові і нові провокації. Вочевидь, тоталітарні режими бажають цієї самої глобальної війни.

Якщо вдасться втримати ескалацію в Україні і в Ізраїлі, то чи вдасться зробити те саме у випадку нападу КНДР на Південну Корею? А у випадку нападу Китаю на Тайвань? А якщо вибухне в Південній Азії? А коли пакистанські проксі нападуть на Індію? А черговий геноцид в Африці? І скрізь вушка Пекіну чи «вагнера»...

І, насправді, світ стоїть перед споконвічним вибором: що краще – жахливий кінець чи жах без кінця?