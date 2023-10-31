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Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Через війну в Україні зріс світовий попит на один важливий метал
Метал вольфрам активно використовується у оборонній промисловості
фото із відкритих джерел

Європейські країни потерпають від браку металу для виробництва снарядів

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну збільшило світовий попит на вольфрам і загострило дефіцит цього металу у зв'язку з нарощуванням виробництва боєприпасів. Про це в інтерв'ю виданню Nikkei Asia повідомив генеральний директор канадської гірничодобувної компанії Almonty Industries Льюїс Блек.

«Через війну стало очевидно, що розвинені країни не мають запасів боєприпасів. Але вони не мають і ніякої реальної можливості наростити виробництво того, що вони випускали протягом 30 років», – розповів канадець в інтерв'ю.

За словами генерального директора Almonty Industries, багато країн зараз намагаються нарощувати виробництво боєприпасів, для чого потрібний вольфрам.

Вольфрам – це важкий і твердий метал, який часто використовують у твердосплавних інструментах, матеріалах для обробки, приміром автомобільних деталей. В оборонній промисловості він використовується в боєприпасах, таких як артилерійські снаряди, а також у деяких видах боєприпасів, які призначені для скидання з безпілотників.

Як пише видання, близько 90% вольфраму видобувають у Китаї та Росії, при цьому понад 85% «осідає» саме в КНР. До інших постачальників затребуваного металу на світовому ринку належать також В'єтнам, Болівія та Австрія.

За словами Блека, приблизно 12% світового попиту на вольфрам наразі надходить саме від оборонної промисловості. «Але вольфраму немає, а той, який все ж таки є, в юрисдикції тих держав, від яких, можливо, в майбутньому доведеться оборонятися», – наголосив Блек, натякаючи на Китай.

У той час як відчувається «зростаючий попит з боку оборони», пропозиція вольфраму не з Китаю обмежена, продовжив Блек. Протягом останніх десятиліть Китай посилив своє домінування на ринку, пропонуючи нижчі ціни, фактично витісняючи конкурентів з бізнесу. За словами Блека, в даний час за межами Китаю є кілька великих вольфрамових шахт, наприклад, в Австрії та Португалії.

Намагаючись позбавити світовий ринок цієї залежності від Китаю, Almonty Industries  розробляє шахти в Іспанії, і уже працює над відновленням шахти Sangdong у південнокорейській провінції Канвон. Вона була закрита ще у 1990-х роках через нерентабельність. Проект підтримав німецький державний банк розвитку KfW,  надавши позику в розмірі $75,1 мільйона.

Almonty планує розпочати південнокорейське виробництво уже наступного року. «Зрештою, коли проект запрацює, то на нього припадатиме приблизно 30-35% некитайських поставок», – сказав Блек.

Як пише Nikkei Asia, ці кроки відбуваються на тлі усвідомлення країнами Заходу ризиків в ланцюжку постачання найважливіших корисних копалин. Лідери Великої сімки  у травні підтвердили «зростаюче значення найважливіших корисних копалин», особливо для глобального переходу до чистої енергії. Вони також підкреслили «необхідність управління економічними ризиками та ризиками безпеки, викликаними вразливими ланцюжками поставок».

Генеральний директор  Almonty Industries наголосив на важливості планування і підготовки до найгіршого сценарію. Зокрема, йдеться про те, що Китай може суттєво обмежити або і взагалі припинити виробництво вольфраму. У цьому контексті він повідомив: «Ніхто насправді не знає, що зробить Китай. Але я думаю, слід зазначити, що це дуже великі інвестиції, щоб тримати таку частку ринку. Я не бачу у перспективі, щоб вони відмовилися від неї добровільно».

До слова, ціна на золото підвищилася до чотиритижневого максимуму на тлі загострення палестино-ізраїльського конфлікту. Золото різко зросло в ціні до чотиритижневого максимуму, оскільки ситуація на Близькому Сході посилила попит на захисні активи. З початку воєнних дій між ХАМАСом та Ізраїлем вартість золота підскочила на 6%. До того воно торгувалося в районі семимісячного мінімуму, зокрема через різкий розпродаж казначейських облігацій США.

Подальша ескалація конфлікту, за оцінками австралійської фінансової групи ANZ Banking Group Ltd, має призвести до того, що купівля захисних активів стане більш затребуваною.

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Теги: росія металургія ринок бізнес Китай Канада інвестиції Південна Корея зброя озброєння

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