Пентагон підтвердив відправку касетних боєприпасів Україні

Касетні боєприпаси США вже прибули в Україну

Сполучені Штати Америки учора, 13 липня, підтвердили надання Збройним силам України касетних боєприпасів. Про це заявив представник Пентагону, пише журналістка Politico Лара Селігман у Twitter.

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«Високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну», – йдеться в дописі.

Жодних інших подробиць на цю тему журналістка не повідомила.

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Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський учора заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні.

Як повідомлялося, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.