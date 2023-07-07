США оголосили передачу Україні касетних боєприпасів

Україна надала США письмові гарантії щодо обережного використання касетних боєприпасів

Сьогодні, 7 липня, Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Про це повідомив на брифінг заступник голови Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

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Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси. Про це заявив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

«Ми засновуємо наше рішення про допомогу в галузі безпеки на потребах України, а Україні потрібна артилерія для підтримки своїх наступальних та оборонних операцій», – заявив Салліван.

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У рамках чергового пакету військової допомоги від США Україна отримає:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

ракети AIM-7 для ППО;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

31 155-мм гаубицю;

155-мм артилерійські снаряди, у тому числі касетні боєприпаси DPICM, та 105-мм снаряди;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортери Stryker;

обладнання для розмінування;

ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні літальні апарати Penguin;

27 тактичних машин для евакуації техніки;

10 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

стрілецька зброя та понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

запасні частини та інше польове обладнання.

Салліван додав, що зараз Україна потребує артилерії, щоб проводити свої наступальні та оборонні операції. Наша країна здійснює «тисячі пострілів на день». Тому артилерія є «основною» у цій війні.

Він також наголосив, що Росія використовує касетні боєприпаси з початку війни проти України. Але існує «велика різниця» між типом касетних боєприпасів, що використовуються Росією, і типом, який США надали б Україні.

«У цих умовах Україна запросила касетні боєприпаси, щоб захистити свою власну суверенну територію. У касетних боєприпасів, які ми надамо, відсоток набагато нижчий, ніж у Росії», – зазначив чиновник.

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Салліван розповів, що Україна надала США письмові гарантії щодо обережного використання касетних боєприпасів. Країна пообіцяла мінімізувати ризики для цивільних.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Рішення прийнято на тлі контрнаступу України та скорочення західних запасів звичайних артилерійських боєприпасів.

Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864, вперше виготовлені у 1987 році. Їх запускатимуть зі 155-мм гаубиць, наданих Україні США та партнерами. У своїй останній загальнодоступній оцінці, проведеній понад 20 років тому, Пентагон зауважив, що «несправність» цього артилерійського снаряда – 6%. Це означає, що принаймні чотири з кожного з 72 суббоєприпасів, які несе кожен снаряд, залишаться нерозірваними.

До відома, НАТО не має єдиної позиції щодо передачі касетних боєприпасів Україні.