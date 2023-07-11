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Франція передасть Україні ракети, які «здатні завдавати глибоких ударів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція передасть Україні ракети, які «здатні завдавати глибоких ударів»
Макрон: «Я прийняв рішення збільшити постачання озброєння та техніки в Україну»
фото з відкритих джерел

За словами Макрона, нові ракети «здатні завдавати глибоких ударів» під час контрнаступу

Франція передасть Україні нові ракети, «здатні завдавати глибоких ударів» під час контрнаступу. Про це президент Еммануель Макрон заявив у вівторок, 11 липня, повідомляє телеканал LCI.

Очільник Франції сказав, що на тлі контрнаступу вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України.

«Для того, аби дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети», – зауважив політик.

Нагадаємо, Франція, як і ціла низка її партнерів, готова надати Україні відчутні та надійні гарантії безпеки. Адже наразі Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї.

До слова, Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2.

Теги: Франція ракета озброєння допомога ЗСУ

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