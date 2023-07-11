Франція передасть Україні ракети, які «здатні завдавати глибоких ударів»

Макрон: «Я прийняв рішення збільшити постачання озброєння та техніки в Україну»

За словами Макрона, нові ракети «здатні завдавати глибоких ударів» під час контрнаступу

Франція передасть Україні нові ракети, «здатні завдавати глибоких ударів» під час контрнаступу. Про це президент Еммануель Макрон заявив у вівторок, 11 липня, повідомляє телеканал LCI.

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Очільник Франції сказав, що на тлі контрнаступу вирішив збільшити постачання озброєння та техніки для України.

«Для того, аби дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність і послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети», – зауважив політик.

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Нагадаємо, Франція, як і ціла низка її партнерів, готова надати Україні відчутні та надійні гарантії безпеки. Адже наразі Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї.

До слова, Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2.