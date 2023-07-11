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Білий Дім пояснив, чому вирішив надати Україні касетні боєприпаси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білий Дім пояснив, чому вирішив надати Україні касетні боєприпаси
7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів
фото ілюстративне

«Україна не зможе без касетних снарядів захищати свої позиції»

Без касетних снарядів Збройні сили України не зможуть не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Тому США ухвалили рішення про передачу цих боєприпасів нашій країні. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

«Президент Байден, коли говорив про артилерійські снаряди, які надавали США та інші члени та партнери Україні, їх запаси виснажуються. Не надаючи касетні снаряди зараз, Україна не зможе не те що проводити наступ, а й захищати свої позиції. Ми не залишимо Україну беззахисною і крапка», – сказав Салліван.

Тому, за словами радника Байдена, коли перед США став вибір щодо передачі Україні касетних снарядів, вони вирішили надати це озброєння, «не дивлячись на складності, небезпеку та ризики для цивільного населення».

«Коли почалася війна, ми стали поступово нарощувати виробництво артилерійських снарядів. І коли рівень виробництва задовольнятиме потреби України, ми перестанемо постачати кластерні бомби. Я не можу вам сказати точний період часу. Точно це будуть місяці. Питання в тому, скільки саме», – додав він.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Також Салліван розкрив зобов'язання України.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: ЗСУ США Україна війна

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