ЄС «за сприятливих обставин» відправитить до України військових інструкторів

Наразі європейська місія з підготовки українських військ базується у Німеччині та Польщі

Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ на території України

Європейська служба зовнішніх справ планує розширити європейську місію з підготовки українських військ на території України коли «дозволять обставини». Про це пише El País.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що Європейська служба зовнішніх справ планує зміцнити протиповітряну оборону України та співфінансувати передові системи озброєнь державами-членами.

«Включно з ракетами та бойовими літаками», – йдеться у внутрішньому документі європейської дипломатичної служби, який отримало видання El País.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У звіті аналізуються формули «безпекових компромісів», яких ЄС може досягти з Україною. Зокрема, Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ, яка зараз базується у Німеччині та Польщі. Тобто «коли дозволять обставини», її планують перевести до України. Щоправда, видання припускає, що це може статися вже після закінчення війни.

У документі Європейської служби зовнішніх справ також йдеться про «зобов'язання безпеки» перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримці кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.

Нагадаємо, Болгарія може передати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів МВС в якості військової допомоги.

До слова, у межах «коаліції винищувачів» Польща пообіцяла надати інфраструктуру і курси для навчання українських пілотів на літаках F-16.