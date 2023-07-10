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Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран зробив цинічну заяву щодо передачі Україні касетних боєприпасів
Іран активно підтримує російську агресію проти України
фото з відкритих джерел

МЗС Ірану вважає, що рішення відправити касетні бомби Україні – це ще один приклад «дестабілізуючих дій Америки»

Іран засудив передачу касетних боєприпасів Україні – нібито це ще один приклад «дестабілізуючих дій Америки». Про це йдеться у коментарі представника Міністерства закордонних справ країни.

«Рішення Америки відправити касетні бомби в Україну свідчить про її рішучість продовжити та ускладнити війну там. Це ще один приклад дестабілізуючих дій Америки та експорту зброї без розбору, що сприяє новим вбивствам та руйнуванням», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Іран активно підтримує російську агресію проти України. За інформацією ЗМІ, Іран продав РФ боєприпасів на суму трохи більше мільйона доларів.

Напередодні Британія вперше прямо звинуватила Іран у військовій допомозі Росії. Це сталося після того, як Білий дім оприлюднив розвіддані, що свідчать, що Тегеран постачає Кремлю сотні дронів-камікадзе.

До слова, Росія у співпраці з Іраном переобладнала виробника сільськогосподарських дронів для забезпечення військових потреб в Україні.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Читайте також: Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
Теги: США Іран озброєння війна боєприпаси

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