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Пентагон сподівається, що Україна повертатиме свої території взимку

Ольга Лящук
glavcom.ua
Пентагон сподівається, що Україна повертатиме свої території взимку
Зима завжди є викликом під час війни
фото Getty Images

Країни-учасниці формату «Рамштайн» й надалі надаватимуть Україні озброєння для війни з Росією

Країни-учасниці формату «Рамштайн» щодо надання Україні оборонної допомоги єдині у підтримці України. Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив на брифінгу за підсумками шостого засідання групи «Рамштайн» 12 жовтня.

Він нагадав, що Німеччина вже надала Україні першу систему ППО IRIS-T, а також анонсувала постачання додаткових РСЗВ MARS ІІ і гаубиць PzH 2000, а Данія, Норвегія й Німеччина раніше заявили, що оплатять виробництво словацьких гаубиць Zuzana 2 для Збройних сил України.

«Ці та багато інших ініціатив допоможуть нам наростити темп і забезпечити боєздатність Збройних сил України в майбутньому та їхню здатність до самозабезпечення. Зараз деякі країни не в змозі запропонувати летальну допомогу, але ми закликаємо їх надати життєво важливу нелетальну допомогу, таку як медичні товари й спорядження для холодної погоди, якого потребують українці для боротьби взимку, бо кожен внесок має значення. І члени цієї контактної групи єдині в нашій підтримці самооборони України. У будь-яку пору року», – зазначив він.

Журналісти звернули увагу на останню фразу і запитали, чи це означає, що глава Пентагону очікує, що Україна продовжить бойові дії взимку, «щоб відвоювати свою територію протягом усього сезону до весни».

«Поле бою залишається динамічним, і зима завжди є викликом, коли справа доходить до бойових дій. Але міжнародна спільнота й надалі єдина і готова зробити все можливе, щоб допомогти Україні захистити свої інтереси й відстояти свою суверенну територію. Я очікую, що Україна і далі робитиме все можливе упродовж зими, щоб повернути свою територію і бути ефективною на полі бою», – відповів Остін.

Він заявив, що союзники зроблять «все можливе», аби переконатися, що Україна має все необхідне, щоб діяти ефективно.

«І зовсім нещодавно ми бачили, що вони діють дуже ефективно, як на сході, так і на півдні, оскільки вони відвоювали у росіян досить багато території. Тому ми можемо очікувати, що така активність триватиме і взимку», – додав глава Пентагону.

Як відомо, 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося  чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

Перед цим міністр оборони Олексій Резніков повідомив деталі засідання міністрів оборони країн-партнерів «Рамштайн-5». Зокрема він заявив, що в Україні планують розробити трирівневу систему у сфері ППО/ПРО, а також країни домовилися сильніше готувати до бою українських військових

Напередодні президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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Теги: росія допомога ЗСУ Україна Пентагон війна

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