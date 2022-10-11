Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Учасники засідання обговорили процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами РФ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Учасники обговорили актуальну ситуацію на передовій та подальшу деокупацію території України.

«Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо», – повідомив Зеленський.

Крім того, за словами президента, обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. А також – процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами Росії та захист об’єктів критичної інфраструктури. «Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!» – пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.