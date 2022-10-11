Головна Країна Політика
search button user button menu button

Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Учасники Ставки обговорили підготовку нашого війська до зими
фото з відкритих джерел

Учасники засідання обговорили процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами РФ

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 жовтня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Учасники обговорили актуальну ситуацію на передовій та подальшу деокупацію території України.

«Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо», – повідомив Зеленський.

Крім того, за словами президента, обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. А також – процес ліквідації руйнувань, завданих ракетними обстрілами Росії та захист об’єктів критичної інфраструктури. «Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими. Вистоїмо, переможемо!» – пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

Читайте також: Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
Теги: війна деокупація гібридна війна Володимир Зеленський Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сторони обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію
Зеленський поговорив із Ліз Трасс: деталі
Вчора, 18:26
Зеленський провів телефонну розмову з Байденом
Зеленський поговорив з Байденом: перші подробиці
Вчора, 22:19
Зеленський звернувся до українців
Зеленський назвав причину масового ракетного удару РФ по Україні
Вчора, 22:39

Політика

Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Авіаудари по Україні були сплановані ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім
Авіаудари по Україні були сплановані ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім
Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України
Мілла Йовович емоційно відреагувала на обстріл України
Очільники ОБСЄ засудили ракетні обстріли України
Очільники ОБСЄ засудили ракетні обстріли України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
296K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
101K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
57K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
44K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
32K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 
28K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту