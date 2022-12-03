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Держдеп США назвав мету запровадження ліміту цін на російську нафту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Держдеп США назвав мету запровадження ліміту цін на російську нафту
Європа поступово відвикає від російської нафти
фото з відкритих джерел

Європа скорочує доходи, які Путін отримує від нафти

Метою запровадження обмежень цін на російську нафту є скорочення доходів, які глава Кремля Володимир Путін отримує у всьому світі для продовження війни в Україні. Про це під час зустрічі з українськими журналістами заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі», – заявила Нуланд.

За її словами, коли низка держав встановлює граничну ціну, то й інші країни, які імпортують російську нафту і сплачують сьогодні 85 або 90 доларів за барель, не захочуть страхувати контракти на суму понад 60 доларів.

«Це матиме подвійний ефект. Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту», – додала чиновниця.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив ліміт цін на нафту з Росії.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.

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Теги: санкції росія путін Європейський союз ціни нафта

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