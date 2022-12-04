Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США

В Росії серйозні проблеми з постачанням своєї армії

Очільниця Національної розвідки США переконана, що РФ швидко вичерпує свої військові запаси

Російський диктатор Володимир Путін здивований провалом своєї армії в Україні й може на деякий час зменшити апетити щодо цілей війни. Водночас він не відмовиться від планів щодо захоплення країни у довгостроковій перспективі. Про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс на щорічному Форумі національної оборони в Каліфорнії, передає Reuters.

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За її словами, нині керівництво Росії може скоротити короткострокові цілі в Україні, щоб повернутися до захоплення країни пізніше. Гейнс каже, що держава-терорист швидко вичерпує свої військові запаси.

Так, Путін уже знає про проблеми, з якими зіштовхнулися його військові на українському фронті. Проте невідомо, чи має він повну картину стану своїх збройних сил.

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«Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою», – пояснила глава американської нацрозвідки.

Раніше повідомлялось, що Україна може забезпечити «гарантії безпеки» для Росії, але для цього країні-агресору необхідно виконати низку умов.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо президент Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

Також Макрон назвав дві причини, через які Франція припинить постачання зброї в Україну.

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Раніше Вікторія Нуланд пояснила, чому армія Путіна програє біля Бахмута.