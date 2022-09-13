Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач

Підрив стався за три кілометри від українського кордону

Під Брянськом біля українського кордону невідомі підірвали опори лінії електропередач (ЛЕП). Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Наразі на Брянщині з'ясовуються обставини підриву двох опор ЛЕП біля залізниці.

За даними видання, підрив стався за три кілометри від українського кордону. Про те, що сталося, повідомив машиніст поїзда на перегоні «Новеньке-Трубчевськ», який помітив конструкції, що впали. Хоча опори та пошкодили дорожнє полотно, графіку руху поїздів це не завадило. Поряд із пошкодженими конструкціями силовиками було виявлено підривник сповільненої дії ВЗД-144.

Нагадаємо, у Курській області невідомі намагалися підірвати залізничну колію. Інцидент стався на ділянці перегону «Клюква-Курськ». Працівник залізниці помітив воронку під рейками і скол. Раніше повідомлялося, що у Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Відомо, що випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС та за 100 кілометрів від кордону з Україною.