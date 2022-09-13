Головна Світ Політика
search button user button menu button

Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач
Правоохоронці з'ясовуються обставини підриву двох опор ЛЕП біля залізниці
фото: Baza

Підрив стався за три кілометри від українського кордону

Під Брянськом біля українського кордону невідомі підірвали опори лінії електропередач (ЛЕП). Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Наразі на Брянщині з'ясовуються обставини підриву двох опор ЛЕП біля залізниці.

За даними видання, підрив стався за три кілометри від українського кордону. Про те, що сталося, повідомив машиніст поїзда на перегоні «Новеньке-Трубчевськ», який помітив конструкції, що впали. Хоча опори та пошкодили дорожнє полотно, графіку руху поїздів це не завадило. Поряд із пошкодженими конструкціями силовиками було виявлено підривник сповільненої дії ВЗД-144.

Нагадаємо, у Курській області невідомі намагалися підірвати залізничну колію. Інцидент стався на ділянці перегону «Клюква-Курськ». Працівник залізниці помітив воронку під рейками і скол. Раніше повідомлялося, що у Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Відомо, що випадок трапився за 20 кілометрів від Курської АЕС та за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Теги: росія залізниця війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач
Під Брянськом невідомі підірвали опори ліній електропередач
Азербайджан відновив режим тиші з Вірменією – ЗМІ
Азербайджан відновив режим тиші з Вірменією – ЗМІ
Росіяни «послали» депутата Держдуми, який вимагає повну мобілізацію
Росіяни «послали» депутата Держдуми, який вимагає повну мобілізацію
Загострення в Карабасі: США негайно звернулися до учасників конфлікту
Загострення в Карабасі: США негайно звернулися до учасників конфлікту
Загострення в Карабасі: Азербайджан скористався поразками росіян в Україні
Загострення в Карабасі: Азербайджан скористався поразками росіян в Україні
Вірменія звернеться до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном
Вірменія звернеться до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
106K
Обстріли електромереж. ​ДТЕК Ахметова зробив пропозицію владі
50K
Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України, – Генштаб
49K
Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року
49K
Ганебна поразка рашистів. Пропагандисти розповіли, як Путін помститься українцям
37K
У Львові жінка влаштувала істерику через зауваження про російську мову (відео)

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Вчора, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Вчора, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Вчора, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Вчора, 08:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту