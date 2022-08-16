У Курській області вкотре «впали» опори ліній електропередач

Підірвано лінії через які Курська АЕС постачає електроенергію об'єктам промисловості, транспорту та соціальній інфраструктурі

Підрив опори ЛЕП призвів до порушення технологічного процесу функціонування АЕС

ФСБ Росії заявила, що в Курській області українськими диверсантами тричі було підірвано опори ліній електропередач, які живлять атомну електростанцію. Про це передають рашистські ЗМІ.

«Українські диверсанти 4, 9 та 12 серпня підірвали опори ЛЕП, через які Курська АЕС постачає електроенергію об'єктам промисловості, транспорту, соціальній інфраструктурі та населенню Курської області та сусідніх регіонів», – зазначають в РФ.

Зазначається, що підрив опори ЛЕП призвів до порушення технологічного процесу функціонування АЕС.

Крім того, у Курській області невідомі підірвали частину залізниці. Що цікаво, цими шляхами проходили тільки маневрові та вантажні поїзди.

Тим часом сьогодні палають російські військові бази в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялось, 4 серпня у Курській області впала опора лінії електропередач (ЛЕП), що йде від Курської АЕС до підстанції «Південна» в селі Пряміцино. Падіння опори ЛЕП призвело до перебоїв з енергопостачанням у Курську та прилеглих районах.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу.

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.