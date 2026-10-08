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Пєсков висловився про замороження війни з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков висловився про замороження війни з Україною
Пєсков зробив заяву про війну
фото: скриншот з відео

Речник сказав, що Росії нібито «потрібне надійне рішення, яке позбавить майбутні покоління ризику повторення першопричин конфлікту»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядає сценарій потенційного замороження війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми неодноразово заявляли, що якісь фрагментарні рішення та домовленості не дозволять нам досягти комплексного врегулювання. Воно є дуже складним і має бути комплексним», – сказав Пєсков.

Речник додав, що Росії нібито «потрібне надійне рішення, яке позбавить майбутні покоління ризику повторення першопричин конфлікту». За його словами, начебто тимчасове заморожування або зупинка війни в цьому не допоможуть.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Індія передала Москві свої пропозиції щодо врегулювання війни. За його словами, Нью-Делі готовий зробити свій внесок у припинення бойових дій.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ситуація навколо війни в Україні наразі не розвивається у напрямку її завершення. Водночас Вашингтон продовжує зосереджуватися на припиненні бойових дій і готовий відігравати конструктивну роль у цьому процесі.

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Теги: росія війна переговори Дмитро Пєсков

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