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«Рухаємось не в тому напрямку»: держсекретар США зробив заяву щодо завершення війни в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Рухаємось не в тому напрямку»: держсекретар США зробив заяву щодо завершення війни в Україні
Рубіо не уточнив, які саме обставини, на його думку, перешкоджають просуванню до припинення бойових дій
Фото: скриншот трансляції

Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує шукати можливості для припинення бойових дій

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ситуація навколо війни в Україні наразі не розвивається у напрямку її завершення. Водночас Вашингтон продовжує зосереджуватися на припиненні бойових дій і готовий відігравати конструктивну роль у цьому процесі. Про це Рубіо сказав під час пресконференції в Рейк’явіку, пише «Главком».

За словами американського держсекретаря, США уважно стежать за розвитком подій і бачать, що нинішня динаміка не наближає сторони до завершення війни.

«Наразі, коли йдеться про Україну, ми просто зосереджені на припиненні цього конфлікту, якщо це можливо. Ми чітко дали зрозуміти, що можемо відіграти свою роль у припиненні цієї війни. Ми хочемо відігравати конструктивну роль», – заявив Рубіо.

Він додав, що Вашингтон продовжує стежити за тенденціями навколо війни. За словами держсекретаря, США бачать, що ситуація зараз розвивається «не в тому напрямку».

Рубіо не уточнив, які саме обставини, на його думку, перешкоджають просуванню до припинення бойових дій. Водночас його заява прозвучала на тлі продовження російських атак по Україні та відсутності домовленості між Києвом і Москвою про припинення вогню.

Американський держсекретар також відповів на запитання щодо можливого вступу України до НАТО. Він заявив, що це питання наразі не стоїть на порядку денному, оскільки головна увага Вашингтона зосереджена на спробах завершити війну.

«Прямо зараз питання членства України в НАТО, як ви знаєте, не стоїть на порядку денному», – сказав Рубіо.

Водночас він наголосив, що США готові сприяти завершенню конфлікту, якщо це буде можливим. За словами держсекретаря, Вашингтон хоче відігравати конструктивну роль у досягненні цієї мети.

Раніше Кремль заявляв про готовність до переговорів між Росією та Україною, однак країна-агресор водночас говорила про відсутність необхідних передумов для їхнього проведення.

Теги: Марко Рубіо США Україна переговори війна росія

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