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«Руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями». Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями». Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі
Гераскевич прокоментував новий скандальний вчинок керівника російського спорту Дегтярьова

Гераскевич: МОК знову опускається на нове дно

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на чергову участь міністра спорту РФ і президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова у заході на підтримку війни. Про це інформує «Главком».

11 серпня на церемонії вручення премії російським окупантам від Паралімпійського комітету Росії Дегтярьов зачитав привітання від російського диктатора Володимира Путіна.

Дегтярьов також вручив нагороди членам збірної Росії з легкої атлетики серед осіб з ПОДА, учасникам війни проти України Владиславу Лосєву, Сергію Анісімову та Вадиму Шамсітдінову.

Варто зазначити, що це вже далеко не перша участь Дегтярьова у заходах на підтримку війни. Однак, МОК відмовляється реагувати на таку діяльність керівника російського спорту.

«Просто подумайте про це.

МОК офіційно заявив, що обізнаний про санкції ЄС, накладені на Дегтярьова.

І попри це, в тому ж листі вони сказали, що їм байдуже і що це не впливає на відносини між Дегтярьовим та МОК.

МОК знову опускається на нове дно. Пані Ковентрі та її команда – це люди, які руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями», – написав в Х Гераскевич.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо його реакції на санкції ЄС проти міністра спорту РФ та президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова.

«МОК взяв до уваги санкції, що були запроваджені Європейським Союзом проти пана Дегтярьова. Однак ці санкції не впливають на робочі відносини між МОК та Олімпійським комітетом Росії», – йдеться у відповіді МОК.

Теги: росія спорт Владислав Гераскевич Кірсті Ковентрі

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