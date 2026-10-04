«Давай покуражимся». Про війну та різницю між росіянами та українцями

Ця війна – символ не сили, а страху. Страху перед чужою свободою, перед правом іншого мислити, говорити й бути інакшии

Різні нації – кардинально різний менталітет. «Пойдем покуражимся» – у перекладі ніби невинне «ходімо розважимося». Але той, хто бачив Бучу, знає справжній зміст цих слів. Це не про радість. Це про насолоду від безкарності: принизити, зламати, поставити на коліна. Різні нації – кардинально різні світи. І поки ми не зрозуміємо логіку куражу, ми не зрозуміємо, чому Росія воює саме так.

Один хоче владарювати, інший – існувати…

Російська політична і культурна свідомість століттями росла на трьох опорах: централізований контроль, сакралізований вождизм і страх перед «хаосом свободи». У такій картині світу інакшість – це загроза. Українська ідентичність, навпаки, викувалася в боротьбі за право бути не такими, як інші, – у вічному гартуванні себе через спротив.

Один народ хоче владарювати. Інший – просто існувати. І саме тут філософія війни оголює свою сутність: війна починається тоді, коли саме існування одного стає неприйнятним для іншого. Загарбницький менталітет зневажає свободу як слабкість і намагається перетворити сусіда на своє дзеркало. А той, хто цінує свою унікальність, чинить опір навіть тоді, коли все ніби втрачено.

Ця війна – символ не сили, а страху. Страху перед чужою свободою, перед правом іншого мислити, говорити й бути інакшим. І цей страх росіяни переплавили в агресію. Найточніше її пояснює одна народна фраза.

Що таке «кураж» і чому це не про веселощі…

«Пойдем покуражимся» – це не випадковий вираз з побуту. Це поведінкова матриця: спосіб сприймати світ, виплескувати емоції й самостверджуватися. З часом він став фундаментом російської політичної культури, а в ХХ–ХХІ століттях – основою зовнішньої агресії.

Буквально фраза означає «пішли повеселимося». Але в російському контексті це веселощі не від радості, а від відчуття безкарної сили. Когось принизити. Побити. Зламати. Знецінити. І виростає це з глибокого екзистенційного невдоволення – з порожнечі, яку не заповнює ні культура, ні віра, ні спільна справа.

Для куражу потрібен об’єкт – слабший, інакший, незахищений. Жінка, іноземець, в’язень, підлеглий, сусід. Або ціла нація. Кураж – це насолода від контролю над тілом і волею іншого. Саме тому він так легко перетікає в політичну агресію, тортури, «чистки» і військові злочини.

Примітно, що цю рису фіксували й самі росіяни. Максим Горький у 1922 році писав про «почуття особливої жорстокості», властиве російському народу так само, як англійцю – почуття гумору. Це слова не ворога, а класика російської літератури.

Від опричників до «Вагнера»: історія однієї традиції

XVI століття. Опричники Івана Грозного не просто вбивали. Вони влаштовували свята жорстокості, демонструючи повне звільнення від моральних меж. Садизм був публічним і показовим: водночас інструмент залякування і самозадоволення.

ХХ століття. Кураж змінив форму, але не суть: ГУЛАГ, НКВС, радянська армія. «Дідівщина» – не збій системи, а її логічний наслідок. Фізичне й моральне ламання молодшого стало ритуалом входження в «братство насильства».

ХХІ століття. Апофеоз – ПВК «Вагнер». Показові страти кувалдами, знущання над полоненими, відео тортур у соцмережах. Це не лише терор. Це і є «розвага». Це і є кураж.

Українська антитеза: громада, душа, пісня…

Українська національна психологія історично тяжіла до іншого: об’єднуватися через біль, а не через агресію. Розкриватися емоційно, а не знущатися. Українці співали завжди – на жнивах, у засланні, на фронті. Пісня – це вихід гніву через очищення, а не через знищення.

Українці вміли святкувати без приниження іншого. Весілля, хрестини, колядування завжди були актами єднання. Навіть у радянському «відпочинку» вони шукали душевної компанії, спогадів, фольклору. Тоді як «русский отдых» уже тоді асоціювався з алкоголем, бійкою та «оттянулись на полную».

Два свята – два світи Російський «кураж» Українське свято Джерело радості Безкарна сила над іншим Спільність, громада Символ Кувалда Пісня Фінал Руїна, похмілля, бійка Пам’ять, традиція

Мовчазна стіна в СРСР

Навіть під гаслами «інтернаціоналізму» ціннісний поділ відчувався чітко. Українців називали «хитрими», «співучими», «селюками», тобто тими, хто не приймає культу насильства. У війську, в побуті, на виробництві між «русскими» і українцями стояла мовчазна стіна: співіснування без справжнього прийняття.

Українці й тоді зберігали ощадливість, громаду, внутрішню гідність. Імперська культура цього не сприймала: українська тиша й смуток викривали порожнечу російського «куражу».

Кураж стає державною політикою…

У ХХІ столітті кураж остаточно став ідеологемою. Чечня, Грузія, Крим, Донбас, повномасштабне вторгнення – усе супроводжувалося одним наративом: «ми можемо, нам нічого не буде». Не стратегія, не раціональність, не захист інтересів, а бажання виплеснути власну слабкість у ненависті до іншого.

Крим, 2014. Перший кураж геополітичного масштабу. Хіхікання кремлівських рупорів, «ввічливі люди» без шевронів, клоунський «референдум». Головне – тотальне відчуття безкарності. Росія не боролася, вона тішилася, що може взяти чуже і ніхто не зупинить.

Лютий 2022-го. Кремль сподівався повторити кураж 2014-го. «Київ за три дні» був не стільки військовим планом, скільки розрахунком на акт домінування. Вони їхали не будувати. Вони їхали «вірватися в хату» й влаштувати вечірку на руїнах української держави, дехто навіть віз у багажі парадну форму.

Буча, Ірпінь, Маріуполь, Тростянець. Тут кураж показав своє справжнє обличчя. Катування, зґвалтування, розстріли цивільних, знущання над мертвими. Це не «перегини на місцях», а структурна частина російського військового побуту. Кураж – це коли солдат не просто виконує наказ, а насолоджується можливістю вчинити зло без кари.

Чотири ознаки війни-куражу

Сп’яніння – буквальне й метафоричне. Пияцтво на позиціях, знеособлення солдата, втрата самоконтролю. П’яний – отже, дозволено все. Знищення культурних символів. Музеї, театри, церкви – це не побічні цілі. Це удар по душі нації: «якщо не можемо володіти – знищимо». Знецінення життя – чужого й свого. Мобілізованих кидають у «м’ясні штурми», бо «нас багато». Кураж цінує не життя, а ефект. Публічна зловтіха. Пропагандисти в ефірі тішаться з українських втрат, біженців, зруйнованих міст. Куражу потрібен глядач.

Чого Росія не змогла пережити?

У глибині цього варварства – образа історичного масштабу. Україна відмовилася бути «молодшим братом». Вона не кричала, не погрожувала, не проклинала. Вона просто вийшла з гри. Для культури, побудованої на домінуванні, це найболючіший удар. Кремль не зміг пережити, що: українці почали вважати себе іншим народом; Бандера став символом спротиву, а не «врагом номер один»; пам’ятники Леніну падають, вулиці перейменовують, а російська мова зникає з публічного простору; ті, хто колись служив в одній радянській армії, сьогодні співають гімн України в окопах.

Це війна не за території. Це війна за образ майбутнього, за право на власну пам’ять, за свободу бути собою. І Росія обрала не діалог, не конкуренцію, не взаємоповагу. Вона обрала кураж із кувалдою.

Україна як антикураж…

Найбільше приниження для Росії – українці не зламалися. Після Бучі, обстрілів житлових кварталів, тортур і депортацій вони не зникли – вони згуртувалися. Кураж не досяг цілі, а отже, Росія втратила обличчя.

Після Бучі українці не зламалися, а згуртувалися. (Залишки російської військової техніки в міст Бучі під Києвом, 1 березня 2022 року) фото: AP

Український опір – це добровольці, волонтери, діти з плакатами, літні люди, які несуть їжу на позиції. Це самопожертва не заради руйнування, а заради збереження – світу, гідності, тиші. Україна показала: можна бути сильною нацією без садизму. Можна святкувати навіть на війні – піснею, словом, молитвою.

Україна стала дзеркалом, у якому Росія бачить власну потворність. Саме тому так шалено її ненавидить. А коли насильство більше не сіє страху, а лише породжує спротив – кураж вмирає. Кожен ранок, коли над Харковом сходить сонце після нічного обстрілу – це удар у серце імперського «праздника силы».

Переможений не той, хто втратив танки чи території. Переможений той, хто втратив моральний авторитет, довіру й здатність бути джерелом надії. Де Росія обирає підкорення, Україна обирає гідність. Де Росія воює за минуле, Україна стоїть за майбутнє.

Що казали про це відомі люди?

«Я думаю, что русскому народу исключительно – так же исключительно,

как англичанину чувство юмора, – свойственно чувство особенной жестокости,

хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли».

Максим Горький, «О русском крестьянстве», 1922.

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«Треба пожити в цій самотності без спокою, в цій в’язниці без дозвілля, яку називають Росією,

щоб відчути всю свободу, якою тішаться в інших країнах Європи».

Астольф де Кюстін, французький мандрівник, «Росія в 1839 році».

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«Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят составной частью в род человеческий,

а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок».

Петро Чаадаєв, «Філософські листи», 1836 (за ці слова цар офіційно оголосив його божевільним).

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Російська людина має «по краплі видавлювати з себе раба».

Антон Чехов, лист до Олексія Суворіна, 1889.

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«Хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого, в неволю візьме».

Леся Українка.

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«Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава і воля святая!».

Тарас Шевченко, «Кавказ», 1845.

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«Росія – це загадка, загорнута в таємницю всередині нерозгаданого.

Але, можливо, є ключ. Цей ключ – російський національний інтерес».

Вінстон Черчилль, радіозвернення, 1 жовтня 1939.

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«Без газу чи без вас? Без вас. Без світла чи без вас? Без вас…

Холод, голод, темрява і спрага для нас не такі страшні і смертельні,

як ваша «дружба і братерство».

Володимир Зеленський, звернення, вересень 2022.

Збігнев Бжезінський ще в 1990-х сформулював думку, яка сьогодні звучить як діагноз: без України Росія перестає бути імперією. Саме тому Кремль так відчайдушно намагається повернути собі Україну – будь-якою ціною.

Висновки: що ми повинні враховувати у протистоянні з Росією

Менталітет – не генетика, а продукт століть імперських інститутів, безкарності й пропаганди. Саме тому його можна передбачити, і саме тому йому можна протистояти. Сім уроків, які варто засвоїти:

1. Кураж живиться безкарністю. Кожен злочин без покарання – це запрошення до наступного. Документування злочинів, спецтрибунал за агресію, суди заочно й персональні санкції – не формальність, а зброя. Невідворотність покарання б’є по самому ядру куражу.

2. Сила – єдина мова, яку він розуміє. Поступки кураж сприймає як слабкість і сигнал «можна ще». Будапешт, Мінські угоди та «заморожені» конфлікти це вже довели. Безпеку гарантують армія, стримування й союзники, а не підпис Кремля.

3. Переговори – це теж поле бою. Для імперської логіки домовленість – лише пауза перед наступним «заходом». Будь-які угоди мають спиратися на механізми примусу, а не на довіру.

4. Не ставати дзеркалом ворога. Наша людяність, дотримання законів війни й гідне ставлення до полонених – це не слабкість. Це стратегічна перевага: вона тримає союзників поруч і позбавляє Кремль аргументів. Втратити її – це значить грати за правилами куражу.

5. Куражу потрібен глядач – не даваймо йому сцени. Не поширювати відео тортур і фейки, не годувати пропаганду емоціями паніки. Інформаційна гігієна – це така ж оборона, як ППО.

6. Деколонізація – це безпека. Мова, пам’ять, церква, шкільна програма й власна культура – це фронт, на якому імперія сподівається реваншу. «Русский мир» приходить туди, де йому залишили простір.

7. Зміни в Росії приходять лише після поразки. Не варто чекати на «хороших росіян», які самі зупинять війну. Історія Німеччини після 1945 року показує: імперська свідомість змінюється лише через воєнну поразку, суд і довгу відповідальність. До того часу розраховувати можна лише на власну силу й єдність.

Кураж – це сила тих, хто впевнений у своїй безкарності. Гідність – це сила тих, хто знає, за що стоїть. Перша тримається, доки їй ніхто не дає відсічі. Друга тримається завжди…

Олег Семененко, для «Главкома»