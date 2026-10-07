Кремль відреагував на триетапний мирний план Індії стосовно завершення війни в Україні

Дмитро Пєсков підтвердив, що Нью-Делі передав Москві свої пропозиції

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Індія передала Москві свої пропозиції щодо врегулювання війни. За його словами, Нью-Делі готовий зробити свій внесок у припинення бойових дій. Про це представник російського диктатора заявив російським ЗМІ, пише «Главком».

«Індійська сторона справді заявляє про готовність зробити посильний внесок у врегулювання ситуації навколо України», – сказав Пєсков.

За його словами, Індія вже передала Росії свої пропозиції. Водночас представник Кремля не став розкривати їхній зміст. Проте індійське видання Hindustan Times із посиланням на власні джерела повідомило, що Нью-Делі запропонував триетапний план припинення вогню між Росією та Україною.

Що, може передбачати пропозиція Індії:

За даними видання, першим кроком має стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі України та Росії.

Другий пункт передбачає забезпечення безперешкодного транспортування зерна та енергоносіїв через порти Чорного моря.

Третій етап – припинення атак на комерційні судна в Чорному морі.

Індійська ініціатива стосується не лише припинення ударів по інфраструктурі, а й безпеки судноплавства та збереження торговельних маршрутів у Чорному морі.

За інформацією Hindustan Times, пропозицію українській стороні передав міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар під час свого візиту до Києва.

Індійські джерела вважають цей план ширшим за попередні пропозиції щодо обмеженого припинення вогню, які висували, зокрема, Єгипет, Туреччина та США.

Водночас публічна реакція Кремля наразі не свідчить про те, що країна-агресор погодилася на запропоновані Нью-Делі умови. Пєсков лише підтвердив факт передачі Москві індійських пропозицій і заявив про готовність Нью-Делі долучитися до врегулювання війни.

Варто нагадати, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ситуація навколо війни в Україні наразі не розвивається у напрямку її завершення. Водночас Вашингтон продовжує зосереджуватися на припиненні бойових дій і готовий відігравати конструктивну роль у цьому процесі.