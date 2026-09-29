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Міністр оборони переніс закордонні поїздки через російський терор

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Міністр оборони переніс закордонні поїздки через російський терор
Міністру зосередиться на оперативній роботі та прискоренні процесів, пов'язаних із протидією російській агресії
фото: ДСНС, Reuters

Євгеній Хмара змінив графік закордонних поїздок через необхідність оперативно реагувати на ситуацію в Україні

Міністр оборони України Євгеній Хмара переніс заплановані на цей тиждень візити до Німеччини та Норвегії через збільшення російських атак по Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на джерела в Міністерстві оборони.

За словами співрозмовників «Главкома», через безпекову ситуацію в Україні та посилення російського терору міністру необхідно зосередитися на оперативній роботі та прискоренні процесів, пов'язаних із протидією російській агресії.

«Міністр оборони Євгеній Хмара переніс візити до Німеччини та Норвегії, які планувалися на цей тиждень, через ситуацію в Україні та збільшення російських атак. Це потребує оперативної уваги і прискорення всіх процесів із протидії», – повідомили джерела.

Водночас перенесення особистих зустрічей не означає припинення роботи з міжнародними партнерами. Як зазначили в Міноборони, необхідні переговори відбудуться в інших форматах.

«Розмови з партнерами будуть проведені в інших форматах, і ми дякуємо за підтримку. Готуються нові пакети та рішення для України», – зазначили джерела.

Напередодні Хмара вже провів переговори з європейськими партнерами. 28 вересня він взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Під час зустрічі міністр говорив про безпекову ситуацію в Україні та потреби Сил оборони.

Зокрема, Хмара закликав європейські країни прискорити виділення коштів на оборонні потреби України, а також звернувся по додаткові засоби для протидії російським дронам і балістичним ракетам. За його словами, Україні необхідні рішення вже цієї осені, щоб виробники встигли закупити комплектуючі та виготовити необхідне озброєння.

Нагадаємо, що у ніч та вранці 29 вересня російські війська завдали комбінованого удару по цивільній інфраструктурі Києва, застосувавши балістичні ракети та ударні БпЛА. Руйнування та падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах столиці. 

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Теги: Міноборони війна обстріл Євген Хмара

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