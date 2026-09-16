Мадяр показав відео ліквідації російського генерала Груніса

Генерал Груніса, якого хвалив Путін, загинув через два тижні після нагородження зіркою Героя Росії

Окупанта було ліквідовано 12 вересня

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив ліквідацію командира 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Антона Груніса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

Зазначається, що окупанта було ліквідовано 12 вересня 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області.

Що відомо про російського генерала

Антон Груніс народився 5 жовтня 1979 року. Військову освіту здобув у Казанському суворовському військовому училищі та Московському вищому загальновійськовому командному училищі.

За даними російських джерел, він служив у Чечні, Південній Осетії, Сирії та Криму – зокрема, брав участь у російській окупації півострова 2014 року. У 2021 році Груніс вийшов у відставку, а в 2023-му повернувся на службу й очолив штаб 123-ї мотострілецької бригади, перш ніж стати командиром 4-ї.

Нагадаємо, російський генерал-майор Антон Груніс, командир 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, загинув під час війни проти України. Антон Груніс, позивний Грозний, очолював 4-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду. Підрозділ воював проти України на Донеччині – за твердженням російської сторони, зокрема брав участь у боях за Костянтинівку.

Наприкінці серпня 2026 року президент Росії Володимир Путін присвоїв Грунісу звання «Герой Росії»: 27 серпня міністр оборони РФ Андрій Білоусов вручив генерал-майору медаль «Золота Зірка».