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Мадяр показав відео ліквідації російського генерала Груніса

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мадяр показав відео ліквідації російського генерала Груніса
Генерал Груніса, якого хвалив Путін, загинув через два тижні після нагородження зіркою Героя Росії
фото: Mil.ru

Окупанта було ліквідовано 12 вересня

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді підтвердив ліквідацію командира 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Антона Груніса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис в Telegram.

Зазначається, що окупанта було ліквідовано 12 вересня 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Що відомо про російського генерала

Антон Груніс народився 5 жовтня 1979 року. Військову освіту здобув у Казанському суворовському військовому училищі та Московському вищому загальновійськовому командному училищі.

За даними російських джерел, він служив у Чечні, Південній Осетії, Сирії та Криму – зокрема, брав участь у російській окупації півострова 2014 року. У 2021 році Груніс вийшов у відставку, а в 2023-му повернувся на службу й очолив штаб 123-ї мотострілецької бригади, перш ніж стати командиром 4-ї.

Нагадаємо, російський генерал-майор Антон Груніс, командир 4-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, загинув під час війни проти України. Антон Груніс, позивний Грозний, очолював 4-ту окрему гвардійську мотострілецьку бригаду. Підрозділ воював проти України на Донеччині – за твердженням російської сторони, зокрема брав участь у боях за Костянтинівку.

Наприкінці серпня 2026 року президент Росії Володимир Путін присвоїв Грунісу звання «Герой Росії»: 27 серпня міністр оборони РФ Андрій Білоусов вручив генерал-майору медаль «Золота Зірка».

Теги: війна росіяни

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