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Окупанти атакували Запоріжжя дронами: почалася пожежа, є постраждалий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти атакували Запоріжжя дронами: почалася пожежа, є постраждалий
Відповідні служби зараз ліквідовують наслідки атаки та гасять пожежу
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об’єкт інфраструктури, на місці виникла пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, пише «Главком».

За його словами, відповідні служби зараз ліквідовують наслідки атаки та гасять пожежу. Попередньо відомо про одного постраждалого. Йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та проводять необхідні роботи після атаки. Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Також уточнюється інформація про стан постраждалого.

Влада області закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час атак. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих може уточнюватися.

Варто нагадати, що у ніч проти 12 вересня російські війська втретє за останній місяць атакували комбінат «Запоріжсталь», який ще після попередніх обстрілів не відновив свою роботу. Також унаслідок атаки четверо працівників зазнали травм.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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