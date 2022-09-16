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Похорон королеви. Росія влаштувала скандал і заявила про аморальність

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Похорон королеви. Росія влаштувала скандал і заявила про аморальність
Велика Британія прощається зі своєю королевою Єлизаветою II
фото з відкритих джерел

Захарова приплела, що під час Другої світової війни Єлизавета II нібито боролася з Бандерою та Шухевичем

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала «глибоко аморальним» рішення влади Великої Британії не запрошувати представників Росії на траурні заходи у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Вона зазначила, що «як привід для такого кроку англійці назвали спеціальну військову операцію, що продовжується Україні».

«Розглядаємо цю британську спробу використати національну трагедію, яка торкнулася серця мільйонів людей у всьому світі, з геополітичною метою для зведення рахунків з нашою країною в дні жалоби як глибоко аморальну», – заявила Захарова.

Вона наголосила, що «це особливо блюзнірсько перед пам'яттю Єлизавети II, яка, як відомо, служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими поплічниками С. Бандерою та Р. Шухевичем».

Нагадаємо, уряд Великої Британії не запросив представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон покійної королеви Єлизавети II, який має відбутися 19 вересня.

Очікується, що близько 500 іноземних високопосадовців візьмуть участь у найбільшому дипломатичному зібранні, яке проводилося у Великій Британії за останні десятиліття.

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

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Теги: росія Королева Єлизавета II Велика Британія похорон

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