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Під час чергування біля труни Єлизавети ІІ знепритомнів вартовий (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під час чергування біля труни Єлизавети ІІ знепритомнів вартовий (відео)
Вартовий королівської гвардії упав на кам’яну долівку
фото: скріншот із відео

Почесна варта біля покійної королеви стоїть цілодобово

У ніч на 15 вересня під час цілодобового чергування біля труни британської королеви у Вестмінстер-Голі біля труни королеви Єлизавети ІІ охоронець із королівської гвардії знепритомнів та упав із підвищеної платформи.

Цей момент зафіксували камери, які ведуть трансляцію церемонії прощання із королевою.

Інцидент трапився під час зміни почесного караулу королівської гвардії. Коли вартові почали мінятися місцями, один з них несподівано похилився і за мить упав на кам’яну долівку. Кілька секунд він лежав на підлозі, поки двоє поліцейських поспішили йому на допомогу, намагаючись підняти.

Почесна варта біля покійної королеви Єлизавети стоїть цілодобово. Зміна вартових відбувається кожних 6 годин.

Як повідомляють британські видання, черга охочих попрощатися із королевою розтягнулася на 16 км. Щоб отримати доступ до Вестмінстер-Голу, де труна з покійною Єлизаветою ІІ перебуватиме до її похорону в понеділок, люди стоять годинами.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації. Похорон має відбутися 19 вересня.

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Теги: похорон Велика Британія Королева Єлизавета II

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Під час чергування біля труни Єлизавети ІІ знепритомнів вартовий (відео)
Під час чергування біля труни Єлизавети ІІ знепритомнів вартовий (відео)
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