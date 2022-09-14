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Труну королеви Єлизавети II доставили до Букінгемського палацу (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Труну королеви Єлизавети II доставили до Букінгемського палацу (фото)
Труну королеви Британії доставили до Букінгемського палацу
фото: Sky News

У палаці на прибуття катафалка чекали діти та онуки королеви

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II у вівторок увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні. Про це повідомляє Sky News.

Літак із труною королеви приземлився на авіабазі ВВС Британії неподалік британської столиці.

Принцеса Анна та її чоловік віцеадмірал сер Тім Лоуренс супроводжували труну під час польоту до Лондона.

На аеродромі зустрічала літак прем'єр-міністр Ліз Трасс. Після приземлення труну помістили в катафалк, поверх труни було накинуто Королівський штандарт.

Труна королеви знаходилася в новому державному катафалку, спроектованому Королівським двором та компанією Jaguar Land Rover.

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Сотні людей вишикувалися ввечері вздовж автомагістралі, якою труну з тілом покійної королеви везли до Букінгемського палацу.

У палаці на прибуття катафалка чекали діти та онуки королеви.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації. Похорон має відбутися 19 вересня.

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Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія похорон

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