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Politico назвало найвпливовішу людину Європи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Politico назвало найвпливовішу людину Європи
Джорджа Мелоні та Володимир Зеленський під час зустрічі у Римі, Палаццо Кіджі, 13 травня 2023 року
фото: Офіційне інтернет-представництво президента України

За словами аналітиків, вплив Мелоні  обумовлений здатністю знаходити баланс між радикальними ідеями своєї партії та прагматичною співпрацею з міжнародними партнерами

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні визнана найвпливовішою людиною Європи за версією Politico. Про це у вівторок, 10 грудня, йдеться в рейтингу видання найвпливовіших людей Європи.

Зазначається, що лідерка правої партії «Брати Італії» за кілька років перетворилася з маргінальної політичної фігури на одного з ключових гравців на європейській та світовій політичній арені.

«Сьогодні, якщо ви хочете говорити з Європою, то дзвінок саме до Мелоні – очевидний вибір. Навіть такі постаті, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі та радник новообраного президента США Дональда Трампа, звертаються до італійської прем’єрки для обговорення стратегічних питань», – пише видання.

За словами аналітиків, її вплив обумовлений здатністю знаходити баланс між радикальними ідеями своєї партії та прагматичною співпрацею з міжнародними партнерами.

«Її лідерство демонструє нову еру змін в європейській політиці, де традиційні політичні підходи поступаються місцем новим обличчям із сильним націоналістичним порядком денним», – пише видання. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні виступити посередником у переговорах зі США щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.  За інформацією джерела, Зеленський висловив бажання, щоб Мелоні, яка обіймає пост голови G7 до кінця цього року, сприяла пришвидшенню надання Україні систем Patriot. 

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні намагалася домовитися із угорським прем'єром Віктором Орбаном, щоб він перестав перешкоджати підтримці України з боку Євросоюзу.  За інформацією співрозмовників Bloomberg, Мелоні пропонує партії Орбана «Фідес» увійти до об’єднання «Європейські консерватори та реформісти» перед прийдешніми виборами до Європарламенту. Для приєднання італійська прем’єрка хоче, аби Орбан змінив підхід до прагнень України до членства в ЄС і перезавантажив відносини з Києвом.

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Теги: партії інтернет Ілон Маск радник

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