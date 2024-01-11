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Bloomberg: Мелоні намагається домовитися із Орбаном про розблокування допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Bloomberg: Мелоні намагається домовитися із Орбаном про розблокування допомоги Україні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр Угорщини Віктор Орбан
фото: AP

Обговорення між Італією та Угорщиною відбувалися на різних рівнях, але жодного рішення не було ухвалено

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні намагається домовитися із угорським прем'єром Віктором Орбаном, щоб він перестав перешкоджати підтримці України з боку Євросоюзу. Про це пише Bloomberg.

За інформацією співрозмовників Bloomberg, Мелоні пропонує партії Орбана «Фідес» увійти до об’єднання «Європейські консерватори та реформісти» перед прийдешніми виборами до Європарламенту.

Для приєднання італійська прем’єрка хоче, аби Орбан змінив підхід до прагнень України до членства в ЄС і перезавантажив відносини з Києвом.

Bloomberg пише, що обговорення між представниками лідерів Італії та Угорщини відбувалися на різних рівнях, але жодного рішення не було ухвалено.

Зазначається, що ці переговори підкреслюють зовнішньополітичні амбіції Мелоні, яка прагне відігравати в ЄС роль впливового посередника.

Нагадаємо, Угорщина пропонує зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала основним пріоритетом погодження усіма 27 країнами-членами Європейського союзу рішення про створення Українського фонду. Проте готується альтернативний варіант у випадку відсутності консенсусу в блоці.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

Читайте також: Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Теги: Віктор Орбан Італія Європейські ігри переговори партії

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