Зеленський звернувся до Мелоні з проханням посередництва у передачі Україні систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні виступити посередником у переговорах зі США щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє італійське видання Messaggero.

«Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими», – пише видання.

За інформацією джерела, Зеленський висловив бажання, щоб Мелоні, яка обіймає пост голови G7 до кінця цього року, сприяла пришвидшенню надання Україні систем Patriot.

Крім того, у ході розмови обговорювалося питання передачі Україні другого комплексу ППО Samp-T. Поставку було погоджено ще в червні, але через технічні труднощі вона була відкладена. За словами Мелоні, відправка комплексу очікується до кінця вересня, про що вона запевнила Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що буде головним для України на початку осені.