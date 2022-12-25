Помер головний військовий представник Росії при НАТО

У Москві у віці 69 років помер ексголовком Сухопутних військ РФ Олексій Маслов

РосЗМІ повідомили, що Маслов помер в одній із московських лікарень

25 грудня у Москві у віці 69 років раптово помер російський генерал Олексій Маслов, який обіймав посаду головнокомандувача Сухопутних військ РФ у 2004−2008-х рр., а згодом був головним військовим представником Росії при НАТО. Про смерть Маслова повідомив концерн Уралвагонзавод.

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«Керівництво АТ Концерн Уралвагонзавод з глибоким сумом повідомляє, що сьогодні, о 8 годині 20 хвилині у Головному військово-клінічному госпіталі ім. Н.М. Бурденко на сімдесятому році життя раптово помер Олексій Федорович Маслов», – йдеться у повідомленні, яке цитують російські ЗМІ.

Слід додати, що Маслов був головним військовим представником Росії при НАТО. В останні роки працював спеціальним представником АТ «Концерн «Уралвагонзавод» з військово-технічного співробітництва.

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Нагадаємо, напередодні також раптово пішов з життя земляк Путіна Олександр Бузаков, який керував будівництвом підводних човнів, з яких обстрілювали Україну.