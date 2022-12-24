У Росії помер голова компанії з виробництва носіїв для «Калібрів»

У Росії помер Олександр Бузаков, який керував будівництвом носіїв для «Калібрів»

Причина смерті Олександра Бузакова наразі невідома

Генеральний директор компанії «Адміралтейські верфі», яка виготовляла підводні човни-носії для «Калібрів», Олександр Бузаков помер на 67 році життя. Про це повідомила пресслужба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).

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«Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно», — йдеться у повідомленні, в якому не уточнюють обставин смерті.

Відомо, що за час його керівництва «Адміралтейські верфі» почали спеціалізуватися на будівництві вдосконалених дизельних підводних човнів, здатних запускати крилаті ракети Калібр.

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У квітні Москва заявляла, що використовувала дизельний підводний човен у Чорному морі для ударів по Україні.

Напередодні, 23 грудня, пресслужба «Адміралтейських верфей» повідомила про спуск на воду підводного човна Великі Луки. Бузаков був присутній на цьому заході.

Нагадаємо, 24 грудня повідомлялося, що в Росії помер гуморист Олександр Пономаренко, котрий виступав на сцені з братом-близнюком Валерієм. 55-річний Олександр довгий час боровся з раком шлунка.