Помер колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі
За даними ЗМІ, політик пішов із життя у лікарні в Мілані
Експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя. Про це повідомляє Corriere della Sera.
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у віці 86-ти років.
За даними ЗМІ, політик пішов із життя у лікарні в Мілані. Раніше екс-прем'єра госпіталізували.
Як зазначає видання, зранку до лікарні прибув брат Берлуконі Паоло разом із дітьми експрем'єра.
Нагадаємо, у п'ятницю Берлусконі госпіталізували. Лікарі стверджували, що це не було пов'язано із критичною ситуацією. Зазначалося, що Берлусконі перебував у звичайній палаті. Він сам прибув до лікарні.
У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».
Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру».
Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, Берлусконі не раз зустрічався з Путіним, а сам президент Росії називав його своїм другом і союзником.
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