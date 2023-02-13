Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою

86-річний Берлусконі вже не обіймає жодних в італійській владі

Берлусконі заявив, що не став би зустрічатися із Зеленським

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє BBC.

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Зазначимо, що Берлусконі 86 років і він не обіймає жодних посад в італійському уряді, але є лідером партії «Вперед, Італія!», яка входить до урядової коаліції.

Журналісти попросили Берлусконі прокоментувати зустріч нинішнього прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні із Зеленським під час саміту у Брюсселі минулого тижня. У відповідь екс-прем'єр сказав: «Я – говорити із Зеленським? Якби я був прем'єр-міністром, то ніколи б туди не пішов».

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Далі Берлусконі звинуватив Україну та її президента в тому, що вони нібито спровокували нинішню війну. Раніше Росія неодноразово звинувачувала Київ у нападі на самопроголошені «республіки» Донбасу, проте більшість країн світу, як і незалежні експерти, вважають нинішні дії Росії проти України неспровокованою агресією.

«(Зеленському – ред.) було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і всього цього не сталося б, – заявив Берлусконі журналістам. - Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно».

Тим часом, сама Мелоні в неділю заявила, що її уряд продовжує твердо підтримувати Україну.

У жовтні минулого року італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також «приємними листами».

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Берлусконі заявив, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй не даватимуть зброю, а запропонують «мільярди доларів на відбудову». Він також назвав російського диктатора Володимира Путіна «людиною миру».

Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, Берлусконі не раз зустрічався з Путіним, а сам президент Росії називав його своїм другом і союзником.