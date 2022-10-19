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Вони падатимуть, не діставшись до цілі: Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вони падатимуть, не діставшись до цілі: Арестович пояснив, як Україна збиватиме іранські дрони (відео)
Україна отримає ефективну зброю проти дронів
фото з відкритих джерел

Україна отримає кілька сотень протидронних станцій

Україна протягом двох тижнів отримає кілька сотень протидронних станцій, а до цього ми просто збиватимемо їх звичними засобами. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

Арестович також пояснив принцип роботи протидронних станцій.

«Це станції електронних перешкод, які збивають управління цими дронами. Це дуже ефективна зброя, дрони падатимуть, не діставшись до цілі», – сказав Арестович.

Зазначимо, 17 жовтня ЄС ухвалив обмежувальні заходи проти 11 осіб та чотирьох установ Ірану, які причетні до смерті Махси Аміні та насильницьких придушень мирних протестів.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Іран збрехав про те, що його безпілотники не використовувалися під час російських ударів по Україні. США попередили, що застосують обмежувальні заходи проти компаній і країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів, після ударів такими безпілотниками по Києву. 

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.  

Як відомо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку

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Теги: війна Олексій Арестович Зброя Росії ЗСУ росія Україна

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