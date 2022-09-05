«Пожежі і вибухи». Росія вигадала причину зупинки «Північного потоку»

«Газпром» заявив про дефект турбін Siemens, який загрожує пожежами та вибухами

Російський «Газпром» вигадав причину зупинки газопроводу «Північний потік», яким постачається газ до Європи. Окупанти заявили про начебто виявлені дефекти на єдиній турбіні газопроводу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Газпром» повідомляє, що 2 вересня 2022 року Ростехнагляд видав компанії застереження начебто після виявлення витоку олії на газоперекачувальному агрегаті (ДПА) №24.

Компанія нагадала, що начебто подібний витік раніше фіксувався, зокрема, на газоперекачуючому агрегаті №14, який прогресував і мав більший характер. Наявність такого дефекту на кількох агрегатах свідчить про його системність. За рішенням Ростехнагляду ДПА №14 було усунуто від експлуатації.

У коментарі компанії наголошується, що подальша експлуатація ДПА №24 без усунення виявлених дефектів начебто створює ризик пожежі чи вибуху.

Під час проведення регламентних робіт у липні 2022 року зазначений витік олії не було виявлено, що підтверджує відповідний акт, підписаний представниками Siemens, які проводили сервісні роботи.

Газпром зазначає, що експлуатація цього газоперекачувального агрегату (ДПА №24) із виявленими несправностями прямо суперечить вимогам російського законодавства.

Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт. Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено.

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу.

3 вересня російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту.