Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Пожежі і вибухи». Росія вигадала причину зупинки «Північного потоку»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Пожежі і вибухи». Росія вигадала причину зупинки «Північного потоку»
«Газпром» вигадав причину зупинки «Північного потоку»
Фото: Andreas Rentz/Getty Images

«Газпром» заявив про дефект турбін Siemens, який загрожує пожежами та вибухами

Російський «Газпром» вигадав причину зупинки газопроводу «Північний потік», яким постачається газ до Європи. Окупанти заявили про начебто виявлені дефекти на єдиній турбіні газопроводу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Газпром» повідомляє, що 2 вересня 2022 року Ростехнагляд видав компанії застереження начебто після виявлення витоку олії на газоперекачувальному агрегаті (ДПА) №24.

Компанія нагадала, що начебто подібний витік раніше фіксувався, зокрема, на газоперекачуючому агрегаті №14, який прогресував і мав більший характер. Наявність такого дефекту на кількох агрегатах свідчить про його системність. За рішенням Ростехнагляду ДПА №14 було усунуто від експлуатації.

У коментарі компанії наголошується, що подальша експлуатація ДПА №24 без усунення виявлених дефектів начебто створює ризик пожежі чи вибуху.

Під час проведення регламентних робіт у липні 2022 року зазначений витік олії не було виявлено, що підтверджує відповідний акт, підписаний представниками Siemens, які проводили сервісні роботи.

Газпром зазначає, що експлуатація цього газоперекачувального агрегату (ДПА №24) із виявленими несправностями прямо суперечить вимогам російського законодавства.

Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт.  Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено. 

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу. 

3 вересня російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту. 

Читайте також: Зупинка «Північного потоку». Світ дав оцінку діям Росії

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом»
Нових контрактів не буде: Болгарія відмовилася від переговорів із «Газпромом»
28 серпня, 17:18
У Німеччині створили компанію для можливої націоналізації Gazprom Germania
Німеччина таємно готується націоналізувати колишню «дочку» «Газпрому»
28 серпня, 06:40
Постачання газу з 31 серпня «Північним потоком» буде зупинено
«Газпром» заявив про повну зупинку «Північного потоку» на деякий час
19 серпня, 19:25

Політика

Папа Римський пояснив, чому не поїде до України
Папа Римський пояснив, чому не поїде до України
«Пожежі і вибухи». Росія вигадала причину зупинки «Північного потоку»
«Пожежі і вибухи». Росія вигадала причину зупинки «Північного потоку»
Росія заборонила в'їзд 25 громадянам США, серед яких голлівудські зірки
Росія заборонила в'їзд 25 громадянам США, серед яких голлівудські зірки
Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну
Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну
Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео)
Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео)
Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії
Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
182K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
163K
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
153K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
47K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
42K
Олігарх Новинський розказав, як патріарх Кирило відреагував на перші бомбардування Києва

Новини

П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:02
Соромно дивитися в очі українцям: окупант оцінив свої «подвиги» на війні (аудіо) 
Сьогодні, 20:07
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
Сьогодні, 18:55
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідований окупант
Сьогодні, 18:35
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
Сьогодні, 18:25
Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту