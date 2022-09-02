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Росія оголосила про повну зупинку «Північного потоку»

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія оголосила про повну зупинку «Північного потоку»
Російський газопровід зупинено через несправність
фото з відкритих джерел

«Газпром» зупинив роботу газопроводу «Північний потік», яким постачається газ до Європи, на невизначений термін

Російський газопровід «Північний потік» був повністю зупинений нібито через несправність та необхідність ремонту. Про це йдеться у повідомленні пресслужби російської державної енергетичної компанії «Газпром».

«При проведенні регламентних робіт на газоперекачуючому агрегаті Trent 60 (газоперекачувальний агрегат №24) компресорної станції «Портова», що виконуються спільно з представниками компанії Siemens, виявлено витік олії з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького і проміжкового тиску», – сказано у повідомленні.

Росія оголосила про повну зупинку «Північного потоку» фото 1

Акт щодо виявлення витоку олії підписали також представники компанії Siemens.

«Отримано застереження Ростехнагляду Росії про те, що виявлені несправності, пошкодження не дозволяють забезпечити безпечну безаварійну експлуатацію газотурбінного двигуна. У зв'язку з чим слід вжити відповідних заходів та призупинити подальшу експлуатацію газоперекачувального агрегату Trent 60 у зв'язку з виявленими грубими порушеннями», – повідомили у «Газпромі».

Також наголошується, що подібні витоки олії раніше були виявлені на газоперекачувальному агрегаті з двигунами №075, №076, №120, які пройшли заводський капітальний ремонт і зараз перебувають у стані вимушеного простою.

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Нагадаємо, раніше компанія «Газпром» анонсувала призупинення турбіни «Північного потоку» на три дні для проведення ремонтних робіт.  Повідомлялося, що постачання газу з 31 серпня по 2 вересня «Північним потоком» буде зупинено

31 серпня вночі Росія зупинила роботу «Північного потоку» нібито для проведення планового ремонту. Внаслідок цього Німеччина та Франція залишилися без російського газу

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Теги: газ Газпром росія

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