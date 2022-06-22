Представниця НАТО розказала, як Альянс допомагає Україні під час війни

«Від самого початку НАТО зайняло чітку та сильну позицію»

Представництво НАТО в Україні продовжує підтримувати зв’язок з українськими чиновниками та надає підтримку нашій державі. Про це розповіла очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір у інтерв’ю «Главкому».

За словами Мактір, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона не мала особистих зустрічей з українськими чиновниками, однак Представництво НАТО в нашій державі продовжує функціонувати, хоча весь персонал працює дистанційно.

«Увесь цей час я та мої співробітники підтримували зв’язок з українськими колегами та були доступні для них. Представництво НАТО в Україні продовжує надавати поради та допомогу, хоча, зрозуміло, що українські чиновники були зосереджені на захисті країни та її народу від жорстокої загарбницької війни Росії. НАТО і Представництво Альянсу у Києві непохитні у наших зобов’язаннях підтримувати Україну», – сказала вона.



Представниця Альянсу також відповіла на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який заявив, що Україна не бачить активної та сильної позиції НАТО як організації щодо війни РФ проти України.

«Від самого початку НАТО зайняло чітку та сильну позицію (щодо російської агресії – «Главком»). 24 лютого НАТО провело позачергове засідання Північноатлантичної ради, закликавши Росію негайно припинити військові дії та вивести всі війська з України. Наступного дня, 25 лютого, лідери НАТО на позачерговому саміті домовилися надати більше підтримки Україні, а також активізувати оборонні плани НАТО та розгорнути елементи Сил реагування НАТО. Зустрічі високого рівня НАТО з Україною за участю президента Зеленського, міністра закордонних справ Кулеби та міністра оборони Резнікова забезпечили значну додаткову підтримку Україні», – наголосила Мактір.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони заявив, що НАТО підготує нову оборонну модель для східного флангу Альянсу, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Також Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню Росії. Він анонсував виділення Україні нової військової допомоги, яка включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Як відомо, на саміті НАТО в Мадриді цього місяця очікується, що буде узгоджено пакет допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.