Лідери країн-членів НАТО зберуться у Мадриді: про що говоритимуть

НАТО має визначити нову стратегічну концепцію, яка замінить ту, що працювала з 2010 року

Лідери НАТО зустрінуться в Мадриді наступного тижня 29-30 червня. Під час зустрічі вони пообіцяли узгодити нову стратегічну концепцію, яка замінить ту, якою активно керується Альянс з 2010 року.

Стратегічна концепція не є єдиним керівним документом Альянсу, але вона задає напрямок роботи Альянсу на багато років вперед. Зважаючи на російську агресію в Україні, члени Альянсу можуть відкласти розробку нового плану на 2023 рік, але водночас НАТО визнає: стратегія 2010 року щодо Росії дуже застаріла.

Нині Альянс стикається з нестабільним періодом у стилі холодної війни. За інформацією видання The Hill наступна концепція справедливо відображатиме кроки, які вже здійснюються до збільшення витрат на оборону, підвищення національної стійкості та збільшення консультацій та згуртованості Альянсу.

Країни-члени НАТО під час зустрічі у Мадриді мають вивести Альянс за межі суто військової концепції 2010 року до сучасного, повного спектра стримування в умовах миру, кризи та війни, використовуючи всі інструменти, доступні НАТО. The Hill визначило чотири напрямки для обговорення у Мадриді.

Стійкість

Перший сегмент спектра стримування полягає в тому, щоб позбавити вашого ворога можливості завдати вам шкоди. Союзники вже різко зосередилися на таких речах, як диверсифікація постачання енергії та захист від кібератак.

Комунікація

Залякування – це те, що відбувається у свідомості ворога. Вторгнення Росії в Україну показує, наскільки сильно Москва може прорахуватися не лише у сусідній Україні, а й на Заході в цілому.

Стримування за допомогою дипломатії

НАТО завжди прагнуло досягти домовленостей. Контроль над озброєннями, закладений в ДНК НАТО, так само важливий як і дипломатія. Концепція 2010 року не описує цей фактор. Нова концепція має зробити контроль над озброєннями центральним у сучасному інструменті стримування НАТО, сформувавши конфронтацію з Росією та поставивши Москву на дипломатичну оборону.

Оновлення на найближче десятиліття

Нові руйнівні технології вже прийняті в концепції 2010 року є частиною стримування. Але менше говориться про їхній вплив на прийняття стратегічних рішень (у тому числі ядерних): так багато нових технологій від гіперзвукових ракет до космічної зброї та штучного інтелекту можуть спотворити або порушити процес прийняття рішень.

Видання зазначає, що концепція 2022 року має включати не лише збереження Альянсу на технологічному фронті, розуміння загроз та використання можливостей, а й протистояння викликам технологічної складності для прийняття рішень НАТО.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО.

Крім того, Генсек НАТО назвав спосіб повернути Україні контроль над Донбасом.

Також НАТО анонсувало передачу Україні важкого озброєння.