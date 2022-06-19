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    Думки вголос

    Вступ України до НАТО: як працюють інформаційні кампанії

    • Роман Шрайк

      Журналіст

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    Як тільки кампанія з дискредитації НАТО припинилася&nbsp;&ndash; зросла підтримка вступу України до альянсу - Вступ України до НАТО: як працюють інформаційні кампанії
    Як тільки кампанія з дискредитації НАТО припинилася – зросла підтримка вступу України до альянсу

    Стежте уважно за інформаційним фоном – чи не морочить вам хтось голову своїми наративами

    Мовою оригіналу

    Вот вам пример, как работают информационные кампании.

    Социологи ОперСо с февраля проводили опросы, нужно ли Украине вступать в ЕС/НАТО.

    На графике видно, что поддержка вступления в ЕС подросла и в целом была стабильна и понятна. А вот поддержка вступления в НАТО в конце марта – начале апреля упала, а потом снова выросла.

    Вы помните, что было в конца марта – начале апреля? Я помню. Тогда Украина пыталась вести переговоры с Россией, встреча в Стамбуле была как раз 29 марта. Одним из обсуждаемых пунктов был отказ от НАТО.

    И под этот шум баяна нам постоянно рассказывали, что НАТО – полнейшее недееспособное говно, вступать в него нафиг надо. Отражение этих рассказов мы и видим на графике. Минус 7% у поддержки.

    В начале апреля переговоры прекратились, кампания по дискредитации НАТО тоже исчезла. И проценты потянулись вверх, к своему естественному состоянию.

    Пожалуйста, следите внимательно за информационным фоном, и задумывайтесь – не морочит ли вам кто-то голову сейчас другими нарративами.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: соцопитування НАТО #stoprussia
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    Вступ України до НАТО: як працюють інформаційні кампанії