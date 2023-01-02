Прем'єр Японії планує запросити Зеленського на саміт «Великої сімки»: названо причину

Зазначається, що Японія як країна-голова «Групи семи» хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Про це повідомляє газета Nikkei.

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Зазначається, що Японія як країна-голова «Групи семи» хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. Виступ Зеленського познайомить лідерів «сімки» із поточною ситуацією.

Для Токіо, як пише видання, координація дії G7 у цьому питанні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню. У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо РФ.

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Нагадаємо, 12 грудня відбулася віртуальна зустріч у форматі G7, в якій взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що у 2023 році потрібно зробити три кроки для миру – йдеться про нову силу, міцність та дипломатію.

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