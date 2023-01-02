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Прем'єр Японії планує запросити Зеленського на саміт «Великої сімки»: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Прем'єр Японії планує запросити Зеленського на саміт «Великої сімки»: названо причину
Японія готується до можливого конфлікту навколо Тайваню
фото з відкритих джерел

Зазначається, що Японія як країна-голова «Групи семи» хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Про це повідомляє газета Nikkei.

Зазначається, що Японія як країна-голова «Групи семи» хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. Виступ Зеленського познайомить лідерів «сімки» із поточною ситуацією. 

Для Токіо, як пише видання, координація дії G7 у цьому питанні є важливим кроком у підготовці до можливого конфлікту навколо Тайваню. У Японії вважають, що у разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо втягнута, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно зі США та Європою аналогічно до того, як це було зроблено щодо РФ.

Нагадаємо, 12 грудня відбулася віртуальна зустріч у форматі G7, в якій взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що у 2023 році потрібно зробити три кроки для миру – йдеться про нову силу, міцність та дипломатію.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповів, чого найбільше боїться Путін.

Також Михайло Подоляк заявив, що день нашої перемоги стане найважчим днем війни.

Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.

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Теги: росія Японія саміт війна Китай Україна

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