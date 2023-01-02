Подоляк розповів, чого найбільше боїться Путін

На думку Подоляка, після цієї війни впливи Кремля у рамках зовнішньої політики будуть нікчемними

Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця і вимагатиме повного виведення російських військ, говоритиме про демілітаризацію РФ тощо. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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«Росія найбільше боїться, що Україна піде до кінця: не буде ніяких кулуарних сепаратних домовленостей, як це було традиційно для російської зовнішньої політики. Сьогодні вони (росіяни – «Главком») відчувають, що за рахунок цієї війни РФ та її впливи у рамках зовнішньої політики будуть нікчемними – Росія не зможе впливати ні на що. Безумовно вони не хочуть цього. Йдеться не лише про Україну, йдеться про російський вплив», – зазначив Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що день нашої перемоги стане найважчим днем війни.

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Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.